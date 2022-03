WhatsApp: ¿cómo ver los mensajes sin abrir la app y sin que cambie la última conexión?

Increíble. En las últimas semanas, se ha viralizado un truco en redes sociales que ha dejado sorprendidos a miles de usuarios de WhastApp, ya que permite revisar todos los mensajes, sean privados o grupales, sin necesidad de ingresar a la aplicación de mensajería instantánea. Es decir, gracias a este método, la hora de tu última conexión no cambiará. ¿Quisieras saber cómo? Aquí te lo enseñamos.

Lo mejor de este ingenioso truco es que no requerirás de la instalación de una aplicación de terceros. Sin embargo, solo podrán usarlo aquellas personas que tengan un teléfono inteligente que utilice el sistema operativo Android. Si no cuentas con un iPhone o iPad, no podrás ponerlo en práctica.

¿Cómo leer tus mensajes de WhatsApp sin abrir la app?

1. Ingresa a los ajustes de pantalla de tu teléfono Android.

2. Hay muchas formas de hacerlo; dependiendo de tu celular, puede ser presionando la pantalla o pulsándola por algunos segundos.

3. Aparecerá la opción Widgets; tienes que entrar para ver todos los que tienes disponibles.

4. Verás los widgets disponibles en tu teléfono. Habrá de Gmail, Google Drive, Chrome, entre otras apps que hayas instalado en tu Android.

5. Deberás buscar el widget de WhatsApp (que tiene forma de chat) y soltarlo sobre la pantalla del celular (de preferencia que esté vacía).

6. Cuando el widget se haya añadido a la pantalla de tu smartphone, podrás agrandarlo para ver más mensajes.

Eso sería todo. Todos los mensajes de WhatsApp que te envíen tus contactos los podrás ver en esa pequeña ventana. Vale resaltar que no permite visualizar fotos o videos. Ahí sí será necesario que abras la app de mensajería.