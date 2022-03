Google Maps: usuarios reportan caída del popular servicio de mapas en todo el mundo

Google Maps, el servicio de mapas de Google, se encuentra teniendo algunos problemas de funcionamiento, según reportan varios usuarios en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Por el momento, se desconocen las fallas de esta falla que está afectando a miles de cibernautas de diferentes partes del mundo.

“Parece que Google Maps ha caído. Oh por Dios, no sé cómo llegar a ningún lado”, “Justo se cae el servicio cuando tengo que salir a un lugar que no conozco, estaré perdido”, estos fueron algunos comentarios que los usuarios de Twitter realizaron por esta inesperada falla.

Según detalla DaillyMail, la caída de Google Maps se habría producido alrededor de las 11:00 a.m. (hora peruana) y hasta el momento continúa. Muchas de las personas que han tratado de ingresar al aplicativo, han visto un mensaje de error que les impide ver el mapa desde su celular.

Reportes de caída de Google Maps. Foto: DailyMail

¿Qué aparece si tratas de entrar a Google Maps?

Si entras a Google Maps desde una PC de escritorio o tablet, verás que el servicio presenta un evidente problema con los mapas, los cuáles no terminan de cargar. Vas a tener que esperar varios minutos para que logres visualizarlos correctamente, lo que normalmente es cuestión de segundos.

Google Maps appears to be having some issues. pic.twitter.com/05bmMQlc23 — Ari Ofsevit (@ofsevit) March 18, 2022

Los usuarios que intenten ingresar a Google Maps desde un dispositivo móvil, sea Android o iPhone, verán que la pantalla permanece en blanco, es decir, no pueden ver ningún mapa. En algunos casos, la aplicación logra cargar un poco, como puede apreciarse en las siguientes capturas.

What just happened to Google Maps???? pic.twitter.com/INW6fFngfx — Alankrit Sharma (@Tirk_nala) March 18, 2022

Hasta el momento, los desarrolladores de Google Maps no han emitido ningún comunicado que informe las causas de esta caída. Esto ha generado un sinnúmero de quejas de los usuarios que aseguran estar pasándola mal, aunque a otros les diverte y han creado memes al respecto. Aquí unos ejemplos.

Google maps en estos momentos pic.twitter.com/PHvsI90yCK — Alarcón.. (@cheloalarcon10) March 18, 2022

Se cayó Google Maps. pic.twitter.com/AL7jT6UHPW — Guido Antonio Astolfi (@GuidoAstolfi) March 18, 2022