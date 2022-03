Google comenzará a pedir el documento de identidad para poder usar YouTube o Google Play

Google posee una gran variedad de servicios online que cuentan con libre acceso para los usuarios de todo el mundo, lo cual ha generado que la plataforma del buscador sea una de las más visitadas en Internet. No obstante, esta libertad puede ser una arma de doble filo, ya que, por ejemplo, los menores de edad pueden ingresar a páginas web que no son ideales para la edad que poseen, provocando que a veces indiquen una edad que no les corresponde.

Por ello, con el objetivo de que los internautas digan la verdad sobre su fecha de nacimiento, la multinacional ha tomado la decisión de empezar a pedir el documento de identidad para poder usar YouTube y Google Play. Samantha Yorke, Gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, explicó en una publicación del blog de la compañía que este nuevo mecanismo podría solicitar a los usuarios que carguen una imagen de su identificación gubernamental o tarjeta de crédito para verificar su edad, con el fin de garantizar experiencias apropiadas.

Es necesario mencionar que esta medida será aplicada, por el momento, solo en Australia, país en el que la empresa del buscador se ha visto obligada a tomar esta decisión por imposición del gobierno del territorio oceánico, el cual explica que ya se ha aprobado un estatuto para que más compañías comiencen a verificar la edad de sus usuarios.

En tanto, Yorke sostiene que se está vaticinando la idea de solicitar a algunos usuarios australianos que proporcionen una prueba adicional de edad cuando intenten ver contenido para adultos en YouTube o descargar cierto contenido en Google Play.