WhatsApp: conoce las razones por las que WhatsApp cerrará cuentas a finales de marzo

Al igual que cualquier otro servicio en Internet, WhatsApp se rige por unas condiciones de uso que, en caso de infringir, implicarán la terminación de los servicios. Es decir, tu cuenta de la app de mensajería será baneada, ya sea para siempre o de forma temporal. Por ello, es necesario conocer las razones que pueden originar que la plataforma cierre tu perfil a finales de marzo.

Según el portal especializado WABetaInfo, la plataforma propiedad de Meta señaló que eliminará cuentas de algunos usuarios, tanto en Android como en iOS, por las siguientes razones:

Cuenta inactiva por más de 120 días seguidos

Las cuentas de WhatsApp caducan: si no te conectas por cuatro meses, la cuenta se elimina. No es necesario enviar mensajes para evitar el cierre, solo basta tener la aplicación en un móvil conectado a internet.

Por usar versiones no oficiales de WhatsApp

A pesar que WhatsApp cuenta con una infinidad de funciones que nos permiten tener una buena experiencia en la app, existen usuarios que no están del todo satisfechos y recurren a versiones modificadas no autorizadas de la app para acceder a opciones que no encontramos en la versión oficial.

Sin embargo, usar versiones modificadas de WhatsApp es arriesgarte a un baneo. Por ello, la app de mensajería cerrará de manera temporal o indefinida las cuentas de aquellos usuarios que utilizan WhatsApp Plus, WhatsApp Gold u otros mods.

Otras razones de baneo a tu cuenta de WhatsApp