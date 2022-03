Las 5 razones por las que Linux es mejor que Windows y Mac OS X

Hoy en día, la idea que nació a finales de los 70 y que impulsó toda la industria de la computadora personal sigue viviendo en muchos de nuestros dispositivos. Smartphones, televisores inteligentes, gadgets IoT y miles de herramientas siguen aquella filosofía revolucionaria de que “cualquiera pueda usar una computadora”. Aun así, en las máquinas de escritorio que seguimos utilizando a día de hoy todavía hay una predilección casi general por los sistemas operativos Windows y Mac OS X. Hoy te hablaremos sobre la tercera gran opción, Linux, una de las opciones más poderosas y que vale la pena probar. Aquí te contamos por qué.

Al igual que en los teléfonos inteligentes, donde existen prácticamente solo dos sistemas para adoptar como usuario común (Android e Ios), en las computadoras personales y laptops se vive un escenario muy similar desde hace 20 años. Si bien Windows es la opción que la mayoría de personas en el mundo utiliza, es probable que hayas conocido o escuchado a alguien decir que no podría trabajar en otro entorno que no sea el de una Mac.

Esto nos revela un hecho simple: existen muchas formas de usar una computadora, aun si eres un usuario común, y hoy te hablaremos de una de las opciones no tan populares pero muy poderosas y alabadas, sobre todo por quienes se han dado la oportunidad de probarla: el universo de Linux.

5 cosas en las que Linux supera a Windows y Mac OSX

1. Linux puede correr en cualquier máquina

Y no nos referimos al típico caso de computadoras, tablets y celulares. No. Con Linux, la compatibilidad con dispositivos es prácticamente un problema casi nulo, y es posible encontrar versiones tanto para consolas como para los gadgets más excéntricos y especiales que encuentres, desde relojes hasta robots. Es más, muchos de los proyectos de hardware que aparecen en el mundo se sostienen principalmente de Linux, por su potencia, su versatilidad, y porque es gratis.

Linux corriendo en una Chromebook. Foto: Xataka

2. El poderoso terminal

Esta es una de las poderosas razones por las que Linux puede ser mejor opción que otros sistemas. El terminal es apenas un programa desde donde podremos hacer de todo escribiendo simple texto. Imagínalo como algo muy parecido a lo que era MS-DOS o a lo que es el símbolo del sistema (CMD) en Windows hoy en día.

El poderoso terminal de Linux, siempre una opción práctica para realizar cualquier acción. Foto: BlogThinkBig

La diferencia es que es válido decir que Linux es el terminal, puesto que podremos hacer todo, completamente todo, con simples comandos de texto, y, aunque pueda sonar tedioso, te da demasiadas ventajas. Una de las mejores es que te puede ahorrar tiempo, ya que no dependerás de interfaces o programas de terceros que se puedan colgar o buggear, y en muchos casos hace las cosas más fáciles, por ejemplo para descargar, instalar y configurar programas. Solo será necesario copiar y pegar los comandos en un tutorial, y voilà, todo estará listo sin complejos asistentes ni ventanas que quieran instalar software en tu PC sin tu permiso.

3. Sirve para infinidad de proyectos

Ya lo comentábamos líneas arriba. Linux puede correr en todo, y, si bien queríamos enfocar esta lista en el uso doméstico, lo cierto es que conocer algo del pingüinito nos dará una ventaja sin igual en cuanto al manejo de otros dispositivos. Este sistema es la mejor opción popular para operar todo tipo de gadgets, hardware, proyectos y demás. Son conocidos los casos de la Raspberry Pi, una minicomputadora de acceso fácil con la que se puede hacer prácticamente de todo, desde una consola retro portátil para jugar en tu televisor hasta una cámara de seguridad, un carrito a control remoto, etc.

Linux y su distro Kali ejecutándose en una computadora portátil con pantalla adherida. Foto: Arduinoque

4. Es seguro

Seguramente escuchaste alguna vez —quizá ya hace muchos años— decir que Mac OS X era un sistema al que no le podían afectar los virus. Pues bien, esta premisa se sostenía del hecho de que el OS de Apple no era de arquitectura abierta y que, al tener una cuota de mercado muy reducida, no era un blanco muy deseado por los hackers, sobre todo en comparación con Windows.

Esa creencia tuvo que ser luego desmentida por Apple, ya que con el tiempo, sobre todo a inicios del milenio, fue ganando más cuota de mercado. Incluso tuvo que cambiar muchas de sus descripciones de producto, donde aseguraba que a sus Mac “no le entraban virus” por denuncias de publicidad engañosa. Pero ¿qué tiene que ver esto con Linux? Que igual a lo que fue Mac OS X en un momento el pingüino sigue siendo un sistema poco llamativo para los hackers.

Existen tutoriales para escanear tus computadoras con Windows usando Linux, en busca de viruses. Foto: MasLinux

Además, Linux cuenta con toda una comunidad detrás de prácticamente todo proyecto, aplicación y software, y la mayoría de estas son de código abierto, lo que hace más difícil para un hacker diseñar amenazas que pasen desapercibidas, ya que tendrían que engañar a muchos usuarios, en muchos casos relativamente mejor informados que los de Windows y Mac. Es por ello que muchos expertos señalan que Linux es probablemente el OS más seguro por diseño.

5. REISUB

Como última razón mencionaremos una de las herramientas más poderosas, notables y hasta mágicas que Linux ofrece, y no está presente en otros sistemas, al menos no de esa forma. Te hablamos del legendario REISUB, también conocido como el Magic SysRq (recuperación de sistema mágico). ¿Nunca oíste hablar de él? Aquí te lo explicamos.

El popular comando REISUB es popular entre los usuarios de Linux y ha inspirado hasta camisetas. Aquí un recuento de qué hace cada función que la integra. Foto: The Wits End

REISUB es un comando nativo de todo sistema Linux diseñado para poder escapar de cualquier situación de emergencia en la que esté bloqueada tu máquina. Su nombre deriva de las siglas de la frase “Restart even if system is utterly broken”, que quiere decir “Reiniciar incluso si el sistema está completamente roto”. Tal como lo indica, este comando puede salvar tu PC en cualquier situación, no importa lo grave que sea.

Para ejecutar este comando, solo basta con mantener presionadas las teclas Alt + SysRq (que en la mayoría de teclados es PrntScrn o ImprPant) y luego digitar la secuencia de teclas que le da el nombre al truco: R, E, I, S, U y B. No importa qué tan congelada esté tu máquina, este mágico método sacará a tu computadora de cualquier estado y la reiniciará sea como sea.

REInicia SUBnormal

El comando es tan popular que incluso ha generado memes y otras formas de recordarlo. En español, se suele utilizar la frase “Reinicia Subnormal”, enfatizando las primeras sílabas “Rei” y “Sub”, para recordar el truco. Sea como sea, se trata de un método que no está disponible ni en Windows y no de la misma forma en Mac. Definitivamente, una de las grandes razones para animarse a probar Linux.