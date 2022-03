Las 5 mejores alternativas a Google Chrome: ¿en qué lo superan?

Casi todo en la industria del software necesita innovarse, y eso es algo que en Google entendieron bien desde el inicio. La compañía detrás del famoso buscador fue creciendo poco a poco hasta convertirse en la multinacional que es hoy, adquiriendo servicios y presentando su propia visión de un mercado interconectado. Uno de sus grandes éxitos, por así decirlo, fue Chrome, el navegador que dominó el mercado en poco tiempo y se mantiene hasta ahora. Sin embargo, ¿cómo ha crecido ese rubro desde entonces, y qué alternativas hay?

Chrome y su conquista del mundo

Vale recordar que Chrome, como lo conocemos hoy en día, apareció quizá en un momento justo, cuando la popularidad de Internet Explorer (IE) y Mozilla Firefox (descendiente indirecto del recordado Netscape) empezaban a generar chispas en la preferencia de la gente. Si bien IE seguía siendo muy popular, los de Mozilla ganaron importante terreno en Europa y presentaron innovaciones que hoy en día damos por sentadas, como las pestañas.

Fue en ese momento álgido de feroz competencia, cuando Google se interpuso repentinamente y presentó Chrome, un navegador ligero, agradable a la vista y con una integración nunca vista a su producto estrella, el famoso buscador que sigue dominando hasta ahora.

Fue en el año 2008 cuando Chrome apareció por primera vez, al igual que otro gran proyecto de Google para los teléfonos móviles: Android. Vale decir que ambos productos se basan en proyectos libres y de código abierto, pero que en Mountain View supieron aprovechar bien para complementarlo con su dominio de la web.

Las 5 mejores alternativas a Chrome

Los tiempos ya han cambiado, y Chrome está cerca de cumplir 15 años desde su versión inicial. El mercado, por supuesto, ya no es el mismo, y estas alternativas te demostrarán que si en Google no se ponen atentos, pronto podremos coronar a otro browser más como el más popular. Aquí te dejamos las que creemos son los cinco mejores navegadores, además del que seguramente ya usas.

1. Microsoft Edge

Iniciamos con el que hoy es su enemigo más acérrimo. Microsoft Edge Chromium hace recordar mucho el nacimiento de Internet Explorer en medio de la popularidad de Netscape a mediados de los 90. El navegador cuenta con el respaldo de Microsoft para colocarlo como primera opción en Windows (usado por millones), pero lo que más favorece a Edge es su buena calidad.

Microsoft Edge. Foto: Captura

Está basado en el mismo proyecto de código abierto que Chrome: Chromium, y ofrece casi lo mismo que Google y aún más cosas. Poco a poco ha ido ganando terreno y en Mountain View es notoria una actividad inusual de actualizaciones desde que Edge Chromium llegó al mercado.

2. Brave

Brave es otro gran proyecto basado en Chromium que te ofrece todo lo que Chrome podría incluir, más velocidad y seguridad. Este browser cuenta con un gran número de configuraciones automáticas enfocadas en mejorar la experiencia de usuario. Por ejemplo, cuenta con un bloqueador de scripts, rastreadores (cookies) y hasta de publicidad indeseada. No tendrás que hacer nada y obtendrás una navegación segura, privada, no molesta y mucho más rápida que en Chrome.

Brave. Foto: Captura

3. Opera

Este otro gran conocido de muchos también opera bajo el modelo Chromium, pero está enfocado sobre todo en el control que brinda al usuario y a la velocidad. Opera cuenta con grandes herramientas para configurar tu experiencia a tu medida, y todo lo hace mediante opciones nativas, por lo que no necesitarás instalar extensiones de terceros como ocurre en Chrome. Aun así, su mayor ventaja es en la velocidad y es una gran opción para sistemas de bajos recursos o dispositivos específicos como minicomputadoras o algunos tipos de celulares.

Opera. Foto: Captura

Mención especial: Opera GX

Opera cuenta con una versión especial llamada Opera GX que, a diferencia de su versión principal, se trata de un software enfocado en jugadores y creadores de contenido. Cuenta con monitores de rendimiento, opciones para streaming y demás funciones que no encontrarás en ningún otro browser. Si te consideras un power-user, vale la pena que le eches un vistazo.

4. Mozilla Firefox

Pese a que Firefox ha perdido mucho terreno y ya no es lo que es a inicios del milenio, todavía sigue siendo una opción bastante fuerte y particular en el mercado. Es el único browser de esta lista que no está basado en Chromium, y que mantiene la filosofía de antaño que dio vida a Netscape y a la web como la conocemos ahora. Por ello, cuenta con todo un arsenal de opciones y extensiones propias que se enfocan principalmente en la seguridad. Con Firefox puedes estar seguro de que serás notificado de cualquier amenaza en la red y también es uno de los navegadores que más novedades presenta de vez en cuando, aunque estas no siempre son bien recibidas.

Firefox. Foto: 9to5Linux

5. Chromium

A pesar de que lo hemos mencionado en cada entrada de esta lista, debemos aclarar que Chromium es también un navegador que puedes descargar como cualquier otro. Es de código libre, por lo que puedes estar seguro que hay mucha gente que confía en él, pues saben exactamente para qué está diseñado, y además es gratuito. Quizá la diferencia más marcada con Chrome es que no tendrá habilitada la integración con cuentas de Google por defecto, pero, si buscas una opción más ligera y no muy diferente, esta puede ser una gran alternativa.