WhatsApp: ¿odias escuchar tus propios audios? Esta es la razón por la que no te gusta tu voz

No hay duda alguna de que WhatsApp se ha convertido en una de las herramientas para comunicarse más usadas en el mundo. Millones de personas recurren a la aplicación para contactarse con sus seres queridos a través de videos, fotos, emojis, stickers y demás. Sin embargo, una de las funciones más famosas de la app es la que nos permite enviar audios o mensajes de voz, aunque irónicamente no sean pocos a los que les parece incómodo.

La razón es muy conocida y es probable que te sientas identificado. No llega a ser un tabú, pero sí es algo que no muchos suelen confesar. A la mayoría no nos gusta cómo suena nuestra propia voz, sobre todo cuando la oímos reproducida a través de un micrófono genérico para teléfonos.

Esto hace que los audios de WhatsApp cuenten con una fama ambivalente, ya que si bien muchos expresan su disgusto por ellos, al final, estos mismos terminan confesando que las utilizan por lo práctico que resulta.

¿Por qué no nos gusta nuestra voz en los audios de WhatsApp?

Si alguna vez te has preguntado la razón de este dilema o, peor aún, has creído que eras el único, no podemos más que revelarte que se trata de uno de los fenómenos más comunes y universales.

Muchas personas recurren a trucos para escuchar sus propios audios antes de enviarlos. Foto: WhatsApp

Hay una razón muy específica por la cual nos desagrada escuchar nuestra propia voz y, así haya muchas oportunidades para hacerlo, WhatsApp es definitivamente una de las más concurrentes. Al instante que enviamos una nota de voz tenemos la posibilidad de reproducirlo para nosotros mismos para “oírnos como la otra persona”.

¿Por qué nos oímos diferente en una grabación de WhatsApp?

Entonces, ¿por qué no nos gusta oírnos? La respuesta tiene que ver con dos formas de escucharnos a nosotros mismos y la diferencia (quizá abismal) que hay entre ellas.

Ya lo explicó hace unos años el doctor Yale Cohen, director del Centro de Ciencias de la Audición en la Facultad de Medicina Perelman en la Universidad de Pensilvania. En declaraciones al portal LiveScience, el científico reveló que este fenómeno es común porque estamos acostumbrados a oír nuestra voz desde otra perspectiva.

El ser humano promedio escucha más su propia voz que la de otras personas, por lo que está acostumbrado a las frecuencias que genera su boca y a la forma en cómo estas son percibidas en sus oídos. Como las cuerdas vocales están dentro de nosotros, las vibraciones llegan al oído interno de una manera particular.

Cuando hablamos en cualquier situación, escucharemos siempre una versión más intensa de nuestra propia voz debido a la cercanía de nuestras cuerdas vocales con las orejas. Asimismo, si escuchamos nuestras mismas frecuencias, pero percibidas desde otro lugar, como puede ser nuestro teléfono o la perspectiva de otra persona, el rango dinámico captado y hasta el timbre pueden ser ligeramente diferentes.

El dilema de odiar tu propia voz es algo que han sabido manejar los cantantes profesionales, puesto que, por su profesión, deben escucharse a sí mismos constantemente, lo que logra la familiaridad con sus grabaciones. Foto: TekCrispy

Al ser dos versiones diferentes de nuestra propia voz, es solo natural que nuestro cerebro opte por sentir más agradable aquella con la que estamos más acostumbrados y es por ello que solemos incomodarnos con la otra, ya que no nos resulta familiar. Además, al ser conscientes de que se trata de nosotros mismos y no reconocernos del todo, se genera esta molestia que hasta podría vulnerar nuestro autoconcepto.

¿Los demás también nos escuchan así?

No te preocupes demasiado. Escuchar tu propia voz en WhatsApp y que no te agrade es algo normal y es probable que tú seas el único que la perciba tan negativamente. Recuerda que las demás personas están más acostumbradas a esa versión de tu voz que tú mismo.