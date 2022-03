WhatsApp: ¿por qué no puedo restaurar mi copia de seguridad? Conoce las soluciones

Cuando uno ingresa a WhatsApp diariamente, lo común es que nuestra red social se llene de mensajes, archivos y elementos que cada vez van limitando el almacenamiento en la plataforma y, a su vez, en nuestro celular. Es por ello que la aplicación crea una copia de seguridad, para tener un resguardo de todo el contenido que navega en nuestra cuenta de la app.

Con ello, nuestros chats, fotos y videos que hayamos enviado se guardan en la nube de Google Drive que tengamos acoplada a nuestro dispositivo móvil. Sin embargo, a veces sucede que, sin saber los motivos, la copia no puede realizarse.

En esta nota te daremos algunas pistas de por qué no puedas ejecutar de manera correcta la copia de seguridad en WhatsApp, y las soluciones respectivas en cada situación.

Motivos por los que no se pueda restaurar la copia de seguridad de WhatsApp

1. Número y cuenta acoplada

La propia página de WhatsApp precisa que el primer paso a realizar es verificar que se esté usando el mismo número de teléfono y la misma cuenta de Google con los que se creó la copia de seguridad. En caso ambas no estén en el mismo equipo, pueden haber ciertos problemas.

2. Contraseña

De igual modo, en caso se esté restaurando una copia de seguridad cifrada de extremo a extremo, es necesario supervisar si se está usando las contraseñas correctas en el sistema.

3. Google Drive

Uno de los casos más comunes por lo que puede trabarse el proceso de copia de seguridad, es porque Google Drive está lleno, o en otras palabras, nuestra cuenta de Google ya no tenga más espacio en su nube, por lo que es imposible almacenar algún apartado nuevo o renovar el sitio asignado para estos archivos seguridad.

4. Android sin Google

Puede sonar extraño, pero, hay casos en los que algunos usuarios usan su smartphone sin los servicios de Google, lo cual puede provocar inmediatamente que este paso a paso no funcione.

5. Batería del celular

Posiblemente, este sea el caso más común entre toda la comunidad, pues, si la batería no está lo suficientemente cargada o si el equipo no está conectado a una fuente de energía, el proceso no podrá iniciar de manera correcta.

6. Conexión a Internet

Finalmente, para asegurar que las copias de seguridad se realicen sin ningún tipo de problema, tu conexión al WiFi de tu hogar o lugar donde te encuentres debe ser estable y, en el mejor de los casos, fuerte. Recuerda que los datos móviles de tu celular no permiten la actualización de este apartado.