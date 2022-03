Samsung Galaxy S21 FE: review del smartphone con tecnología 5G y grabación dual

Samsung continúa ampliando su gama de celulares en nuestro país y a nivel internacional, por lo que a inicios de este 2022 aprovechó la nueva edición del CES para presentar de manera oficial el Galaxy S21 FE, un equipo multifuncional que integra la tecnología 5G con el fin de competir en el amplio mercado de teléfonos de alta gama.

El reciente equipo de la firma surcoreana ya está disponible en las tiendas de nuestro país y en La República tuvimos la oportunidad de probarlo durante unas semanas para tener una mejor percepción y conclusión sobre su rendimiento. A continuación, te contamos todo sobre este nuevo smartphone.

Presentación, diseño y especificaciones

El Galaxy S21 FE viene dentro de un empaque blanco ligero, el cual trae consigo el smartphone sellado con los accesorios para su uso. En este caso, el equipo de quedó corto respecto a los componentes adicionales, ya que vino con la llave para abrir la tarjeta SIM, el manual de guía para el usuario y su cable para el cargador, pero sin el Powercub, el adaptador de corriente para poder conectar con el enchufe.

En tanto, carece de audífonos, los cuales, en su gran mayoría, vienen también incluidos cuando se compra un nuevo dispositivo móvil. De igual modo, no está acompañado de ningún tipo de carcasa, lo cual llamó bastante la atención al ser un equipo bastante frágil.

Sobre el diseño como tal, esta versión del S21 cuenta con un lector de huella digital que prácticamente es invisible, ya que está en la misma pantalla, exactamente en la parte inferior, aunque para activarla debe configurarse desde los ajustes del sistema. Por otro lado, resulta curioso que su parte izquierda está totalmente vacía, ya que el pequeño hueco para retirar e introducir la tarjeta SIM se ubica en la parte superior sin ningún otro elemento más.

En el caso de las entradas para auriculares y la salida de audio, estas se encuentran en la parte inferior, mientras que el botón para encender, suspender o apagar el móvil, y los controles de volumen, están en la parte derecha. Respecto a los diferentes colores que tiene cada modelo, de momento las opciones son verde olivo, lavanda, blanco y grafito.

La nueva opción de Samsung funciona con el sistema operativo Android 12 y One UI 4.0, que vienen a ser la nueva versión del sistema operativo y de la capa de personalización de la compañía respectivamente. Y, al igual que su predecesor, mantiene el mismo procesador Exynos 2100, lo que asegura una experiencia más fluida y dinámica. Como mencionamos previamente, el equipo dispone de la más reciente tecnología 5G para asegurar una conectividad más eficiente.

Para nuestro periodo de prueba, el celular enviado no contaba con muchas aplicaciones preinstaladas, ya que solo estaba Facebook como una red social ya descargada. En nuestro caso, contamos con la versión de 128 GB de almacenamiento, aunque también se está ofertando otra opción con 256 GB para guardar nuestros diferentes archivos.

Un punto a favor es que viene con una plataforma de videojuegos gratuitos, que se bajan de manera inmediata. Asimismo, toda la galería de servicios de PlayStore ya están acoplados al equipo, por lo que se pudo sincronizar nuestra cuenta de Google para Gmail, Drive y más.

El equipo viene con estos componentes. Foto: La República / Gabriel Mejía

Pantalla

El teléfono S21 FE posee una pantalla Dynamic Amoled 2X de 6,4 pulgadas, con resolución Full HD+ y una tasa de refresco automático actualización de 120 Hz. Por su parte, la tasa de muestreo táctil de 240 Hz, la cual se encuentra protegida con Corning Gorilla Glass Victus, ofrece una mejor velocidad a la hora de cambiar de un programa a otro, aunque esto no terminó de convencer durante la prueba porque, en aplicaciones como Discord, por momentos, el interfaz se ponía un poco lento.

A modo de prueba, usamos el equipo para ver videos en YouTube y Netflix, todos en la máxima resolución posible para saber qué tan bien o mal coge los colores e imágenes. Como resultado, se obtuvo una experiencia positiva: el equipo demostró aguantar el formato 2160p, que viene a ser el equivalente del 4K para móviles.

Respecto a la pantalla táctil, esta es bastante funcional, ya que coge bastante bien los movimientos que realicemos con los dedos en cada posición. Ya en el apartado visual, este fue uno de los puntos que más predominó: tanto los colores suaves como los más exigentes eran bien percibidos, incluso en escenario con poca y mucha iluminación.

Las máximas resoluciones eran alcanzadas sin problemas. Foto: La República / Gabriel Mejía

Fotografía

La cámara es, sin dudas, el mejor elemento que posee el Samsung Galaxy S21 FE 5G porque, a pesar de no contar con cinco cámaras al igual que otros modelos actuales, la frontal de 32 MP y las tres traseras, divididas por un lente principal de 12 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 8 MP con zoom espacial 30x, lograban registrar fotografías con una resolución notable.

Curiosamente, la cámara para selfis estaba ubicada en la parte media superior de la pantalla, lo cual es una arma de doble filo en cuanto a las acciones que tome cada usuario, puesto que, cuando se querían ver videos, el dedo podría tocar indirectamente este elemento delicado. En contraparte, la posición permitía tener un mejor enfoque de la parte frontal.

Los videos grabados alcanzaban las tomas en 1080p y lo que más gustó durante la prueba fue la grabación dual disponible, que permitía tener dos perspectivas de lo que enfocábamos. En tanto, las opciones multifuncionales como el modo retrato ayudaban en la tarea para poder tomar mejores fotos en una alta calidad de imagen.

A continuación, tienes un ejemplo de cómo se realizaba esta innovadora y creativa modalidad para poder realizar videos. Asimismo, en base a los colores obtenidos en las fotos y su resolución estimada, también puedes ver el resultado en la foto de abajo.

La grabación dual es un útil recurso para los videos creativos. Foto: La República / Gabriel Mejía

La calidad de imagen fue un punto a favor para este nuevo equipo. Foto: La República / Gabriel Mejía

Rendimiento y batería

Además del potente procesador, sobresale su batería de 4.500 mAh con carga rápida de 15 W. En nuestro caso, no tuvimos que recurrir a conectar un cargador hasta el cuarto día de prueba, ya que el uso diario no requería mucha carga.

En otras palabras, un 10% de batería se agotaba recién en casi tres horas de uso, tiempo que cronometramos constantemente para verificar si solo era así cuando no habían muchas aplicaciones en uso. Ya cuando se agotó la batería, la carga completa demoró, aproximadamente, una hora y media, aunque no es sugerible reutilizar el equipo en tan poco tiempo, puesto que este se calentaba mucho cuando llegó al 100%.

En los días de prueba se descargaron los juegos Pokemon Unite y Among Us con el fin de comparar la velocidad de estas apps con diferentes exigencias, donde pudimos notar que el gaming no es el mejor apartado para este modelo de Samsung porque el sonido y el interfaz no tuvieron el rendimiento, según nuestra expectativa. La conexión a wifi era rápida y eficiente debido a que no demoraba más de ocho segundos para acoplarse a una nueva red reconocida.

El gaming no es el mejor apartado respecto a este dispositivo. Foto: La República / Gabriel Mejía

Conclusión

El Samsung Galaxy S21 FE es una buena opción para aquellos usuarios que priorizan el apartado visual, en especial para aquellos que quieren tener varios modos para realizar fotos y videos. Un detalle a tomar en cuenta es que el equipo se calienta muy rápido, lo cual podría opacar la buena experiencia que se logra con las diferentes funciones del móvil.

La marca ya no producirá más la línea Note, por lo que los Galaxy S y Fold, serán las principales apuestas para actualizar constantemente, siendo el FE una perfecta alternativa si se desea un precio más asequible. Destacamos el alcance a la resolución 4K, como también el sistema operativo Android 12, pues junto al procesador Exynos 2100 se logra operar en un equipo eficiente y rápido.