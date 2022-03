Rusia cumple sus amenazas: bloquea Instagram y deja a Meta sin 80 millones de usuarios

El Gobierno ruso, liderado por Vladimir Putin, acaba de cumplir sus amenazas contra Meta. Decidió bloquear Instagram de todo su territorio. La radical decisión busca afectar a la compañía fundada por Mark Zuckerberg, ya que la estaría dejando con 80 millones de usuarios menos.

Según detalla Genbeta, un portal especializado en tecnología, Rusia había anunciado que tenía pensado prohibir Instagram, debido a que Meta está permitiendo que los usuarios de Facebook emitan mensajes de odio contra sus soldados y su presidente, luego de la invasión a Ucrania.

El director ejecutivo de Instagram, Adam Mossei, había utilizado su cuenta de Twitter para revelar que la radical decisión que pensaba tomar el Gobierno de Vladimir Putin aislaría a cerca de 80 millones de rusos del resto del mundo.

On Monday, Instagram will be blocked in Russia. This decision will cut 80 million in Russia off from one another, and from the rest of the world as ~80% of people in Russia follow an Instagram account outside their country. This is wrong.