Redmi Watch 2 Lite: lo bueno y lo malo del nuevo smartwatch económico de Xiaomi

Hace algunas semanas, Xiaomi presentó en Perú su nuevo Redmi Watch 2 Lite, un smartwatch que no solo se caracteriza por su precio accesible, sino por que cuenta con una batería de larga duración, monitoreo constante de la salud, varios modos de entrenamiento, entre otros.

Gracias a Xiaomi Perú, pudimos testearlo por algunas semanas y en esta reseña podrás conocer los puntos positivos y negativos de este reloj inteligente que puedes encontrar en tres diferentes colores (negro, marfil y azul marino) a un precio de S/ 299.

Presentación

A diferencia de las smartbands de Xiaomi, el Redmi Watch 2 Lite viene en una caja que tiene un diseño muy elegante. En su interior, además del dispositivo, hallamos un cargador magnético (que se adhiere a la base del reloj) y un manual en varios idiomas.

El Redmi Watch 2 Lite es un reloj inteligente bastante liviano (pesa 35 gramos con correa), por lo que no te molestará, aunque lo uses durante varias horas. Su pantalla es de 1,55 pulgadas y cuenta con unas correas de plástico bastante agradable al tacto.

En el lateral izquierdo de la pantalla tenemos el único botón físico (que sirve para ver las aplicaciones preinstaladas) y en la base del smartwatch tenemos los sensores para el monitoreo de la salud y dos pines magnéticos donde se conecta el cargador.

Para que el reloj inteligente pueda funcionar es necesario que lo vincules a un smartphone (puede ser Android o iPhone). Será necesario que descargues una aplicación llamada Xiaomi Wear y en cuestión de minutos lo tendrás 100% operativo.

Así luce el Redmi Watch 2 Lite. Foto: Xiaomi

Pantalla

Este dispositivo tiene una pantalla de 1,55 pulgadas con una resolución 320 x 360 píxeles. El brillo en interiores es bastante aceptable; sin embargo, en exteriores es donde deberás subir (manualmente) el brillo al máximo, ya que no cuenta con brillo automático.

La pantalla LCD tiene un excelente brillo que no te causará problemas de visualización cuando te encuentres en interiores. Sin embargo, la carencia de brillo automático provocará que tengas que subirlo (de forma manual) cuando estés bajo una intensa luz solar.

La carátula (watchface) que viene por defecto, no solo muestra la hora, sino que permite saber cuántas calorías vas quemando durante el día, la cantidad de pasos y el estado de la batería. Si no te gusta ese diseño, puedes cambiarlo pulsando la pantalla por unos segundos.

El smartwatch viene con varias carátulas preinstaladas, aunque la mayoría son deportivas, también existen otras para momentos más formales. En caso no te guste ninguna, puedes descargar otras (de forma gratuita) desde la aplicación Xiaomi Wear.

Durante el periodo de prueba, ocurrió algo bastante curioso con la pantalla del Redmi Watch 2 Lite. Sin previo aviso, dejó de reconocer los gestos táctiles, debido a que no podías reiniciarlo (ya que la pantalla no respondía) tuve que esperar a que se acabe la batería.

Cuando finalmente se apagó el smartwatch, volví a cargarlo y afortunadamente la pantalla táctil funcionaba muy bien. Lo más probable es que haya sido un problema aislado; sin embargo, me parece correcto mencionar este detalle.

El Redmi Watch 2 Lite viene en tres diferentes colores. Foto: Xiaomi

Autonomía y principales funciones

En lo que respecta a la autonomía, he quedado más que satisfecho con este reloj inteligente que tiene una batería de 262 mAh. Aunque la duración dependerá mucho del uso que le des, en mi caso llegó a superar los siete días. Sobre la carga es bastante rápida, en un poco más de una hora, su batería estará al 100%.

Al igual que otros smartwatchs y smartbands que existen en el mercado, el Redmi Watch 2 Lite cuenta con varias funciones interesantes. La más resaltante es, sin lugar a dudas, la posibilidad de medir los niveles de oxígeno en la sangre, es decir, que te permite saber tu saturación.

Medición del nivel de oxígeno en la sangre. Foto: Juan José López Cuya / La República

Otra característica del reloj inteligente es que permite hacer un monitoreo constante de tu ritmo cardiaco. De esta manera, no solo sabrás la cantidad de veces que está latiendo tu corazón, sino que podrás conocer si hubo un aumento (o disminución) durante cierta hora del día.

Medición del ritmo cardiaco. Foto: Juan José López Cuya / La República

Adicionalmente, este wearable de Xiaomi cuenta con monitoreo de sueño (para saber la cantidad de horas que dormiste y la calidad de sueño que tuviste), medidor de estrés, temporizador, cronómetro, alarma, entre otras funciones más tradicionales.

Medición del sueño. Foto: Juan José López Cuya / La República

Medición del estrés. Foto: Juan José López Cuya / La República

Con respecto a las notificaciones, solo te permite visualizarlas, pero no contestarlas, ya que el smartwatch no cuenta con micrófono. Recomiendo solo activar las alertas de ciertas apps como WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail, etc, para no afectar la autonomía.

Finalmente, destacar que el Redmi Watch 2 Lite cuenta con varios modos de entrenamiento como correr al aire libre, caminata, ciclismo, natación, bicicleta elíptica, entre otras disciplinas. Si piensas realizar un ejercicio, lo recomendable es buscarlo y activarlo, para así puedas monitorear tu actividad.