¿Cómo bloquear o silenciar llamadas insistentes de bancos y operadoras?

Muchos usuarios reciben día a día constantes llamadas a sus celulares. Esta modalidad— que varias empresas utilizan para promocionar sus servicios y productos— se ha vuelto una forma invasiva y molesta para muchas personas . Además, los bancos también están empezando a usar mensajes o llamadas spam para cobros o promociones. Ante esto, te damos algunos consejos para lidiar con las frecuentes notificaciones no solicitadas.

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), señala las pautas del código del consumidor y los límites que deben respetar los bancos:

Las empresas no pueden realizar llamadas, enviar mensajes o correspondencia física a tu lugar de trabajo. Tampoco pueden acceder a ti por medio de algún familiar o amigo. Si alguna entidad tiene estas prácticas atenta contra la reputación de los usuarios.

No está permitido que las empresas hagan llamadas telefónicas para cobrar entre las 8.00 p. m. y las 7 a. m.. Asimismo, los sábados, domingos y feriados tampoco pueden comunicarse con los usuarios.

Está prohibido que intenten contactar a alguno de tus familiares o conocidos para consultarles sobre tu ubicación u otros datos.

Las empresas no tienen permitido enviar al hogar del deudor documentos que tengan la apariencia de notificaciones judiciales. Solo un juez en el marco de un proceso que involucre a la persona y a la empresa puede hacer uso de estas medidas.

En esa línea, Cáceres resalta que los estudios de abogados no tienen la autoridad para enviar notificaciones fiscales o hacer embargos.

“Si usted recibe en su casa una carta que dice ‘notificación prejudicial o aviso de pre embargo’, eso es enviado por estudios abogados contratados por las empresas para efectuar las cobranzas. Ningún estudio de abogados puede disponer un embargo o un pre embargo, eso no existe ”, declaró Cáceres a ATV.

¿Cómo puedo bloquear o silenciar llamadas no deseadas?

Arturo Goga, experto en tecnología, señaló que no recomienda usar Truecaller pues no sería seguro que los usuarios compartan sus datos. “Al aceptar utilizarla, subes tus datos a la aplicación. Esta base de datos puede ser utilizada por los mismos call centers para mandarte publicidad. Uno se tiene que cuestionar cuando un producto es gratis, si uno realmente no es el producto”, recalcó Goga a ATV.

Asimismo, son dos las alternativas que pueden usar las personas para evitar recibir frecuentes llamadas de operadoras o bancos:

En los dispositivos iOS existe la opción de silenciar llamadas no identificadas. Solamente debes seleccionar “silenciar o bloquear números desconocidos”.

En móviles Android puedes usar la aplicación llamada teléfono de Google. La encuentras dentro de la configuración del celular y permite identificar llamadas que pueden ser spam y bloquearlas.

¿Cómo denunciar las llamadas spam de operadoras y bancos?

Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) cuenta con canales para que los ciudadanos puedan denunciar el accionar de las empresas.