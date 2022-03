Android: Google Fotos, Google TV, Gboard, Assistant y todas las novedades de este mes

Cada mes, los celulares en todo el mundo reciben actualizaciones para poder mejorar su sistema interno y potenciar las aplicaciones que tiene de manera pre instalada. En el caso de los smartphone y los dispositivos móviles Android, la plataforma que predomina es Google, la cual renueva continuamente sus servicios en beneficio de comunidad, y también para no quedarse atrás en la competencia contra iOS y Cloud.

Si bien Google añade estas mejoras de manera prolongada y, en la mayoría de casos, sin avisar, cuando estas se desarrollan suelen traer cambios considerables para las funcionalidades de las apps. Por ejemplo, este marzo del 2022 presentará varias mutaciones y novedades, las cuales te contaremos en esta nota.

Google Fotos

Los usuarios de los teléfonos Google Pixel y quienes son suscriptores de Google One podrán contar con el nuevo desenfoque del fondo de las fotografías, el cual, de momento, estará disponible para el modo retrato, aunque podrá utilizarse en todo tipo de objetos. Básicamente, será un reenfoque posterior que podrás hacerse en el modo de edición para las fotografías que tomemos.

Teclado de Google

Se añadirá una nueva función de corrección gramatical que hasta este mes solo estaba accesible para los smartphone Google Pixel. De igual modo, se incorporará una gran gama de emojis, la cual tendrá hasta 2.000 elemento más para convertir emojis en stickers, y usar la pegatinas en las diferentes apps de mensajería y redes sociales.

Traducción en vivo

La innovadora función Live Transcribe ahora podrá utilizarse también sin conexión a Internet, por lo que su funcionamiento no parará si no tenemos nuestros datos activados o si no estamos enlazados a una red WiFi. Este apartado llega preinstalado en los Pixel y teléfonos Samsung, por lo que los demás equipos deberán bajarla en Play Store manualmente.

Mensajes Google

Ahora los mensajes que recibamos y enviemos en los mensajes de nuestras bandejas podrán reaccionarse mediante emojis inmediatos. Esta novedad ya está disponible en los iPhone, pero aún no hay fecha de llegada para los equipos Android.