AMD vs Nvidia: ¿qué otras marcas se dedican al mercado de tarjetas gráficas?

Las tarjetas gráficas, también conocidas como GPUs o tarjetas de video, se han convertido en uno de los componentes más solicitados por la comunidad de tecnología y videojuegos, pues comprenden una función de gran importancia para nuestros ordenadores.

Básicamente, se encargan de reforzar y mejorar lo que se reproduce y ve en la pantalla de la PC, a través de los datos que reciben y luego envían al procesador de la máquina en código binario (01), para transformarlo en información visual.

A nivel internacional, AMD y Nvidia se han posicionado como las compañías reinas del mercado de este producto, y se podría decir que, incluso, han creado una especie de oligopolio liderado por ambas. Sin embargo, existen algunas empresas que se resisten a desaparecer en esta competencia, y que tienen una clientela, en comparación, baja, pero fiel. En esta nota, te daremos a conocer cuáles son las otras opciones de tarjetas gráficas que puedes adquirir.

PUEDES VER: Mejores plataformas y software gratuitos para crear páginas web sin saber programar

Intel

Comenzamos el listado con la marca más conocida luego de las que dominan ya el mercado. Si bien su prestigio se debe a los potentes procesadores que fabrica, Intel también se ha dedicado a implementar GPUs a las computadoras y laptops desde antes que salieran las compañías que hoy conocemos. Básicamente, siempre han existido, pues son la unidad de procesamiento de gráficos que ya viene instalada en el CPU.

S3 Graphics

Esta fabricante americana se popularizó a inicios de los años 90, década en la que se vivió un increíble apogeo hasta que llegaron los gráficos 3D, los cuales no pudo integrar y sacar provecho para sus chips, y se quedó fuera de toda la competencia. Actualmente, la mayoría de sus prestaciones son para la línea Geforce DDR de Nvidia; no obstante, desde 2011 dejó de ser filial de VIA para pasar a serlo de HTC, y ahora produce su propia línea de tarjetas de video.

Matrox

Con el nombre corporativo Matrox Electronic Systems Ltd, esta empresa canadiense se ha dedicado desde fines del siglo pasado a la producción de chips gráficos y componentes para PC. Hace poco, precisamente en 2020, quiso hacer frente a la escasez de tarjetas gráficas a nivel mundial, por lo que anunció su nueva D-Series D1480, una GPU multi display que es capaz de ofrecer hasta cuatro salidas de vídeo en formato 4K 60fps, lo que hizo que gane varios clientes en este lapso.