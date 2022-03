¿Necesitas un bloc de notas? Conoce las alternativas gratuitas para apuntes más versátiles

Si de organización se trata, el bloc de notas es una herramienta esencial para poder ordenar y distribuir nuestros apuntes. A pesar de que esta herramienta es de uso básico y, en su mayoría, ofrece hojas para poder escribir de manera indefinida, algunas veces los usuarios requieren mayor versatilidad a la hora de hacer sus anotaciones. En la actualidad, existen distintas alternativas que permiten que el bloc de notas incluya archivos, fotos, videos y demás. Es por eso que en este artículo haremos un breve listado de opciones que te pueden ser muy útiles para el día a día.

A continuación, te ofrecemos cinco alternativas gratuitas que podrás utilizar como bloc de notas en tus dispositivos móviles u ordenador personal.

Notepad++

Sin duda alguna, se trata de una alternativa en la que podrás editar y ver archivos de texto. Se trata de un software gratuito, que se usa cada vez más para editar códigos de programación, ya que soporta varios de estos, como Pascal, C, C++, Ada, Java, Perl, etc.

PUEDES VER: Telegram añade un gestor de descargas de archivos y un nuevo interfaz para la app

AkelPad

Esta opción es una alternativa similar al bloc de notas de Windows que busca ofrecer a los usuarios un editor de texto muy simple y básico. Se asemeja mucho al editor de Microsoft, pero tiene la particularidad de incluir una serie de características útiles y bastante solicitadas que no se encuentran incluidas en el bloc de notas original por defecto.

OSD note

Este programa destaca por ser liviano y portable, por lo que no necesita de instalación para funcionar. En OSD podrás crear y editar textos planos sin formato. No obstante, su particularidad principal es que utiliza una interfaz semitransparente. Con esta opción, los usuarios podrán tomar notas a la vez que trabajan, leen documentos o realizan cualquier otra tarea con la PC.

QOwnNotes

En esta multiplataforma de código abierto se puede tomar toda clase de notas en texto plano sin formato. Por si fuera poco, los internautas podrán darle forma a sus archivos y agregarles imágenes, tablas, enlaces y otra serie de elementos, así como organizarlas mediante carpetas y subcarpetas.

PUEDES VER: Android: las apps premium que están gratis en Play Store hasta la primera quincena de marzo

DocPad

Esta última opción es una de las más versátiles, pues permite editar texto sin formato y suma utilidades adicionales como sangría, marcadores, conversión de mayúsculas y minúsculas, barra de herramientas personalizables, conversión de codificación, copias de seguridad de archivos, historial, salto de línea y vista previa de impresión.