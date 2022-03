¿Cómo evitar que YouTube me recomiende videos que no me gustan?

YouTube es la plataforma en donde habitualmente vemos videos de nuestros artistas favoritos o buscamos algún tutorial de algo que nos interesa. Sin embargo, al igual que otras apps, como Facebook, el servicio de Google tiene un algoritmo que define la recomendación de videos. Por alguna razón, es posible que la aplicación de la gran G te muestre contenido que no te gusta. ¿Cómo evitar que esto suceda? Aquí te contamos qué puedes hacer.

YouTube, al igual que otras plataformas, relaciona nuestros intereses con su servicio. La red social de videos le muestra a sus usuarios los contenidos que considere que podrían ser de su interés, y esto lo hace relacionando las búsquedas que este realiza.

En este sentido, debes saber que, cuando permites que otra persona vea videos de YouTube desde tu móvil o computadora, todos los clips que se reproduzcan se asociarán a la actividad de tu cuenta. De tal forma que el algoritmo de YouTube tomará en cuenta toda esa actividad para recomendarte videos similares a los que últimamente viste.

Es decir, YouTube asumirá que los videos que otra persona vio desde tu cuenta son los que te interesan, por lo que te mostrará productos audiovisuales parecidos. Felizmente, este problema en la plataforma tiene solución.

Paso a paso para evitar que YouTube me recomiende videos que no me gustan

Para que YouTube no te siga recomendando videos que no son de tu interés, debes realizar dos acciones que no necesitan de la instalación de apps de terceros ni programas extraños. Primero, debes borrar la actividad que no es tuya y, luego, específica qué videos no te gustan. Para hacerlo sigue estas instrucciones:

Borra el historias de los videos que no buscaste

Desde la aplicación de YouTube, pulsa el logo de tu cuenta ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

Presiona en ‘Configuración’ y luego en ‘Historial y privacidad’.

Accede en ‘Administrar la actividad’. La opción se abrirá en el navegador web.

Pulsa en ‘Siguiente’ hasta que llegues al listado de tu actividad en YouTube.

Encontrarás todos los videos que has visto en la aplicación ordenados por fecha y podrás borrar los que tú no viste, al pulsar en los tres puntos verticales que aparecen al lado de los clips y presionar en ‘Borrar’.

Especifica qué videos no te gustan