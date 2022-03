Smart TV: ¿un televisor inteligente se puede infectar con algún virus o malware?

Al igual que las computadoras, smartphones y tablets, los televisores inteligentes (Smart TV) pueden conectarse a internet, por lo que también estarían expuestos a las diversas amenazas informáticas (virus, malware, etc.) que existen en la red. ¿Cuáles son las más comunes? Aquí podrás conocerlas.

Según detalla Andro4all, un portal especializado en tecnología, muchos usuarios de Smart TV suelen ser víctimas de ransomware, un tipo de malware que ‘secuestra’ el aparato e impide que el usuario tenga acceso a sus funciones. Por lo general, el cibercriminal pide un rescate a cambio de liberarlo.

De acuerdo a cifras de ESET, una famosa compañía de ciberseguridad, Perú lideró el ránking de incidentes de ransomware en 2018, la mayoría de ellos provocados por un virus llamado ‘Grandcrab’ que estaba oculto en páginas de descargas de softwares piratas y música sin licencia.

¿Cómo se infecta de ransomware un Smart TV?

Existen varios reportes de usuarios de Smart TV que han sido víctimas de ransomware. Por lo general, los usuarios suelen infectar sus dispositivos mientras utilizan el navegador que viene preinstalado para ingresar a páginas de dudosa procedencia o por bajar aplicaciones de películas y series “gratis”.

Family member's tv is bricked by Android malware. #lg wont disclose factory reset. Avoid these "smart tvs" like the plague. pic.twitter.com/kNz9T1kA0p