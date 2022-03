Netflix: ¿compartes tu cuenta con varios amigos? Así podrás ponerle contraseña a tu perfil

Netflix permite que las cuentas de sus usuarios tengan varios perfiles, esto ha provocado que muchos decidan juntarse con otras personas (pareja, amigos, familiares, etc.) para que el pago sea menor. El problema es que cualquiera de los involucrados podría ingresar a tu perfil y enterarse qué serie o película estás viendo. ¿Existe alguna manera de evitarlo?

Quizás no lo sepas, pero esta famosa plataforma de streaming cuenta con una opción que permite a los usuarios colocarle una contraseña a su perfil. De esta manera, un extraño no podrá ingresar, ya que necesitará digitar la clave correcta. Por el momento, esta función solo puede activarse desde una PC, no podrás habilitarla a través de un celular o Smart TV.

¿Cómo ponerle un password a tu perfil de Netflix?

1. Abre Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox o tu navegador favorito. Luego ingresa a la página oficial de Netflix e inicia sesión.

2. Ingresa a tu cuenta y selecciona la opción ‘Perfiles y controles parentales’.

3. Aparecerán todos los perfiles que se crearon en esa cuenta

4. Busca el tuyo y verás una flecha que apunta hacia abajo.

5. Selecciónala y saldrá la opción ‘Bloqueo de perfil’.

6. Tendrás que volver a iniciar sesión para que Netflix verifique que eres propietario de la cuenta.

7. Finalmente, te pedirá que coloques una clave de cuatro dígitos.

Eso sería todo. Ahora cada vez que ingreses a tu perfil de Netflix (desde una PC, laptop, Smart TV, tablet o celular) tendrás que colocar ese clave de seguridad. En caso la olvides, puedes entrar a la sección ¿Olvidaste tu PIN? y restablecerla.