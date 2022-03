¿Quieres escribir un documento de Word utilizando tu voz? Este truco te permite hacerlo

Si tienes que escribir un documento en Microsoft Word, pero te demoras mucho tiempo tipeando, te encantará saber que existe un truco que te permitirá escribir varios párrafos de forma muy sencilla, solo necesitas conexión a internet y unos audífonos con micrófono. ¿Quieres aprenderlo? Aquí te enseñamos.

Según detalla Paréntesis, un portal especializado en tecnología, este truco les será de mucha utilidad para las personas que se demoran demasiado en escribir un documento en sus computadora. Gracias a este método, que causa sensación en las redes sociales, podrán hacerlo en muy poco tiempo.

1. Ingresa a Google Chrome, Mozila Firefox, Microsoft Edge o cualquier otro navegador de tu preferencia.

2. Abre Google Docs, vas a necesitar iniciar sesión con tu cuenta de Gmail

2. Crea un nuevo documento.

3. Una vez abierto, busca la opción ‘Herramientas’ y selecciona ‘Dictado por voz’. También puedes realizar el siguiente comando Ctrl + Mayus + S.

4. Saldrá el ícono de un micrófono en la pantalla. Tendrás que darle permiso para que puedas dictar el texto.

5. Una vez que hayas aceptado, todo lo que digas al micrófono se escribirá en el documento de Google.

Ten en cuenta que Google Docs no sabrá cuándo poner ‘punto, ‘coma’, etc, así que deberás decir estos comandos mientras dictas el texto. En caso quieras brindar hacia otro párrafo, el comando a utilizar será ‘nueva línea’, si no lo haces, seguirá escribiéndose seguido.

Cuando hayas terminado de dictar todo el texto, simplemente deberás pulsar en la opción ‘Archivo’, después descargar y finalmente elegir Word. El archivo resultante podrás abrirlo con el programa de Microsoft en cualquier PC o laptop.