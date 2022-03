Google enviará alertas a usuarios de Android en Ucrania si se produce un ataque aéreo cerca

Google acaba de anunciar que se encuentra trabajando con el gobierno de Volodímir Zelenski para implementar un sistema de alertas que le permita, a los usuarios de teléfonos Android en Ucrania, recibir una alerta cuando se produzca un ataque aéreo cerca al lugar en el que se encuentra.

Dave Burke, vicepresidente de ingeniería de Android en Google, utilizó su cuenta de Twitter para realizar este anuncio, que tiene como objetivo que las personas que residen en Ucrania puedan tomar acciones oportunas y puedan evitar ser víctimas de estos violentos ataques.

“Trágicamente, millones de personas en Ucrania ahora confían en las alertas de ataques aéreos para intentar ponerse a salvo. En colaboración con el gobierno de Volodímir Zelenski, estamos implementando un sistema rápido de alertas de ataques aéreos para todos los teléfonos Android en Ucrania”, escribió.

