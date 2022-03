WhatsApp: ¿por qué sale el error ‘Esperando mensaje, esto puede tomar tiempo’ y cómo arreglarlo?

Si utilizas WhatsApp para comunicarte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas, seguro habrás visto el error ‘Esperando mensaje, esto puede tomar tiempo’ que suele aparecer en algunas conversaciones, sean personales o grupales. ¿Por qué se produce?

Según detalla Xataka, para explicar este problema, primero se debe hablar sobre el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, una tecnología que impide a extraños espiar tus chats. Solo las personas involucradas tienen una ‘llave especial’ (clave de cifrado) para desencriptar los mensajes.

Es decir, si ves que en ciertas conversaciones de WhatsApp aparece el error ‘Esperando mensaje, esto puede tomar tiempo’ en lugar de un texto, foto, video o nota de voz, eso quiere decir que la ‘llave especial’ de la app de mensajería no ha podido descifrar el mensaje. ¿Por qué?

De acuerdo a la publicación, existen dos motivos principales para que esto suceda. Uno de ellos es que tú o la otra persona han reinstalado WhatsApp. Pese a que usen el mismo celular y número, la llave de cifrado cambió y no servirá para desencriptar chats pendientes.

Otro posible motivo es que la otra persona lleva mucho tiempo sin conectarse a internet, por lo que la clave de cifrado necesita renovarse. Bastará con que conecte su smartphone a una red Wi-Fi o que prenda sus datos para que ese problema desaparezca.

Otro error muy similar

La implementación del modo multidispositivo de WhatsApp, que te permite abrir tu cuenta en varios equipos al mismo tiempo, también ha provocado un error bastante similar. En esta ocasión, la frase que mostrará la app dirá lo siguiente: ‘Esperando el mensaje. Revisa su teléfono”.

Este es otro error muy similar. Foto: Xataka

El citado medio indica que esto ocurre debido a que el usuario reinstala WhatsApp en su teléfono, sin cerrar su sesión de WhatsApp Web en su computadora. Es decir, la clave de cifrado cambió, pero no coincide con la que utilizó para abrir la plataforma en su PC o laptop.

Arreglar este problema es bastante sencillo, basta con revisar el mensaje en tu celular, también puedes cerrar y volver a abrir WhatsApp Web. En caso no sirva ninguna de estas soluciones, deberás tomar acciones un poco más drásticas.

Puedes pedirle a la otra persona que te vuelva a enviar el mensaje de WhatsApp, explicándole que no puedes verlo. Otra solución es que ambos descarguen la última versión de esta app de mensajería y eviten usar versiones no oficiales como GBWhatsApp, WhatsApp Plus, etc.