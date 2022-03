WhatsApp: ¿agregaste un número a tu lista de contactos y no aparece? Aquí la solución

Una vez más. WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea, ha generado polémica por otra de sus opciones ocultas. Esta vez se trata de un problema que ha afectado tanto a usuarios de la comunidad Android como a la de iOS. Este problema sucede cuando agregamos a alguien en WhatsApp y esta persona no nos aparece. Muchas veces eso ocurre cuando el contacto no tiene la aplicación; sin embargo, existen ocasiones donde simplemente el nuevo cibernauta no sale en la lista de contactos. ¿Qué hacer en estos casos? Aquí te lo enseñamos.

Según portales especializados en la aplicación de Meta, este problema podría generarse debido a la falta de actualización tanto en dispositivos Android o iOS. Por suerte, arreglar este problema es bastante sencillo, solo deberás seguir estos pasos:

¿Cómo sincronizar tu agenda de contactos con WhatsApp?

1. Ingresa a Play Store o App Store y actualiza WhatsApp

2. Entra a la aplicación de mensajería instantánea y pulsa el botón verde que está en la esquina inferior derecha

3. Aparecerá tu lista de contactos. Lo que debes hacer es presionar el ícono de tres puntos (esquina superior derecha)

4. Se desplegará una pequeña lista de opciones. Selecciona actualizar

5. Luego de unos segundos, WhatsApp actualizará la lista de contactos y mostrará el que acabas de añadir.

¿Qué hacer si sigue sin aparecer?

Si la persona que añadiste a tu agenda sigue sin aparecer en tu lista de contactos de WhatsApp, hay dos opciones. La primera es que te equivocaste al guardar su número y la segunda es que no tiene cuenta en la aplicación. Para verificar esto último, tendrás que realizar estos pasos:

1. Accede a los ajustes de la app y selecciona la opción invitar amigos

3. Verás todas las personas que tienes en tu agenda que no tienen cuenta en WhatsApp

4. Busca al nuevo contacto en ese lugar. Al pulsar su nombre, la aplicación intentará enviarle un SMS con un link de descarga de WhatsApp.