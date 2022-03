Nokia dejará de hacer teléfonos de gama alta y se concentrará en los de gama media y baja

En los últimos años, la empresa HMD Global (dueños de Nokia) no han lanzado smartphones de gama alta que puedan competir con los buques insignia de Samsung, Apple, Xiaomi, entre otras marcas. Durante el MWC 2022, por ejemplo, la compañía presentó el Nokia C2 de 2° edición, Nokia C21 y Nokia C21 Plus, tres celulares de gama baja que, además de ser económicos, utilizan el sistema operativo Android Go.

¿Por qué Nokia ha dejado de fabricar equipos premium con mejores especificaciones técnicas? En una entrevista brindada a Android Authority, el director de marketing de HMD Global, Adam Ferguson, respondió esta interrogante y anunció que la legendaria marca finlandesa ya no sacará este tipo de celulares y que se concentrará en desarrollar dispositivos que pertenezcan a la gama media y gama baja.

Según detalla Unocero, un portal especializado en tecnología, el último teléfono ‘grande’ que lanzó HMD Global fue el Nokia 9 Pureview. Este equipo fue presentado en 2019 y contaba con una pantalla de 5.99 pulgadas, un potente procesador Qualcomm Snapdragon 845, 6 GB de RAM, 128 GB de memoria interna, una batería de 3.320 mAh, cinco cámaras traseras (de 12 MP cada una) y una cámara selfie de 20 MP.

Lamentablemente, este teléfono fue un fracaso en ventas. En la entrevista, Ferguson añadió que la empresa finlandesa, que hace algunos años dominaba el mercado, no tiene la intención de participar (al menos por ahora) en la competencia que han iniciado las principales marcas de teléfonos premium, ya que ellos se van a enfocar en desarrollar celulares solo con tecnología 4G.

“Fabricar un teléfono de US$ 800 no tiene sentido para nosotros en este momento. Comenzar desde cero con bases más saludables es mejor que continuar obstinadamente por un camino perdido”, señaló el vocero de la marca.