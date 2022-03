Google Chrome: ¿cuáles son las mejores extensiones que puedes instalar en el navegador?

Aunque Google Chrome es el navegador más usado del mundo, todavía tiene muchas limitaciones que sus creadores aún no solucionan. Por suerte, desarrolladores independientes suelen hacer algo al respecto y crean extensiones para que los usuarios puedan acceder a funciones especiales que el software original todavía no posee. ¿Cuáles son los mejores?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, antes de instalar una extensión de Google Chrome, debes verificar que no sea un engaño, ya que muchos cibercriminales crean programas falsos para infectar computadoras. Una buena forma de validad un ‘add-on’ es mirando la calificación (estrellas que recibe), también los comentarios de otros usuarios.

¿Cuáles son las mejores extensiones de Google Chrome

1. Adblocker o Adblock Plus

Si estás cansado de la excesiva publicidad de ciertas páginas web, estas extensiones son las indicadas para ti, ya que ocultan todos los anuncios, incluso evitan que aparezcan los molestos ‘pop-ups’ o ventanas emergentes. También sirve para YouTube; es decir, podrás ver tus videos favoritos y no habrá ninguna propaganda que arruine tu experiencia.

2. Universal Bypass

Las personas que realizan descargas por internet (series, películas, etc.) suelen odiar los famosos acortadores como AdFly o Linkbucks, que nos piden ver una publicidad (durante 30 segundos) para ver los links de Mega, Google Drive, Mediafire, etc. Si no dispones de mucho tiempo, esta extensión es ideal para ti, ya que se salta toda la publicidad de forma automática.

3. WA Web Plus for WhatsApp

Esta extensión de Google Chrome es recomendable para las personas que utilizan WhatsApp Web para chatear con sus amigos a través de sus computadoras, ya que les permite tener acceso a funciones adicionales como esconder el ‘en línea’, recuperar mensajes eliminados, entre otras opciones que tú puedes activar o desactivar de forma manual en los ajustes.

4. Documentos de Google sin conexión

Gracias a esta extensión, los usuarios pueden elaborar, editar o mirar cualquier documento que tengan en Google Drive, aunque no cuenten con internet. Este ‘add-on’ puede serte de mucha utilidad, por ejemplo, en caso debas escribir un documento urgente, mientras realizas un viaje en avión. Todo lo que hagas se guardará pese a que no tengas conexión.

5. Tracking de correo para Gmail - Mailtrack

Si sueles mandar correos electrónicos a través de Gmail y estás cansado de que no te contesten, entonces esta extensión fue diseñada para ti. Gracias a ella, podrás saber cuándo el destinatario abrió tu correo, algo similar a lo que ocurre con los checks azul de WhatsApp. De esta manera, sabrás que te han mentido o si realmente no vieron tu e-mail.