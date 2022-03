Clash of Shiba, la colección de perritos NFT que busca destronar a los simios de Bored Ape

Aprovechando la popularidad de los NFT, especialmente de los simios de Bored Ape Yatch Club, una compañía acaba de lanzar una colección titulada Clash of Shiba, que tiene como protagonistas a unos simpáticos perritos de raza shiba inu, los cuáles están disfrazados de diversos tipos de samurais.

Según detalla Unocero, la primera tanda estará conformada por 4.999 unidades, las cuáles son únicas y coleccionables. No solo eso, sino que esas ilustraciones fueron realizadas por artistas de renombre que han trabajado en animaciones de Garfield, Marvel, Clash Royale, Tom & Jerry, etc.

De acuerdo a la publicación, los NFT de Clash of Shiba (que buscan ‘quitarle la corona’ a los simios de Bored Ape Yatch Club) estarán divididos en dos clanes llamados Sun y Moon. Asimismo, se encontrarán diferenciados en ocho clases de samuráis, las cuáles tienen cualidades distintas.

Las ocho clases de samurái son Rogue, Tracker, Assassin, Master, King, Marechal, Crusader y Scout, donde King y Master los más raros y costosos de esta colección que seguro dará de qué hablar en las redes sociales.

Los creadores de Clash of Shiba afirman que la primera tanda de activos digitales sería la ‘punta del iceberg’, ya que pronto habrán más sorpresas, incluso están pensando en dar alguna recompensa física a todos los cibernautas que decidan sumarse a su comunidad.

Por el momento, los NFT de los perritos samurái todavía no se encuentran disponibles; sin embargo, los desarrolladores ya tienen su perfil en OpenSea, también cuentan con redes sociales y un canal de Discord en el que incluso podrás participar por uno gratis.

The Assassins are the elite of the Moon Clan ⚔️ To become one of them, you must start a training from childhood: few makes it alive to the end.



If you are reading these lines, you know never an assassin was interested in you, else you would be dead ☠️ #ClashofShiba #COS #NFT pic.twitter.com/gTHrKtC98k