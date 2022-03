WhatsApp: descubre cómo mejorar la calidad de las fotos que envías a tus contactos

Gracias a las aplicaciones de mensajería instantánea es posible enviar datos con facilidad a otros usuarios. No importa el tipo de archivo, pero lo cierto es que los multimedia son los que circulan con mayor frecuencia. A pesar de ello, puede que el resultado emitido no corresponda con el que tienes en la pantalla. Si no deseas que eso te pase, en esta nota te contamos cómo mejorar la calidad de las fotos que mandas por WhatsApp.

¿Cómo mandar tus fotos en buena calidad?

Uno de los aspectos que a muchos usuarios les molesta de WhatsApp es la calidad con la que se suben sus fotos. Uno puede tomar una buena instantánea, pero por desgracia la app baja la calidad. Y no es culpa de los cibernautas, simplemente la aplicación arruina por defecto la fotografía.

Por fortuna, hay maneras de mejorar la calidad de las fotos que mandas por WhatsApp. Lo mejor es que no necesitas otro programa para evitarlo, aunque siempre puedes recurrir a alguna plataforma como el servicio de correo electrónico o la nube para conseguir tu objetivo.

¿Cómo mejorar la calidad desde Android?

Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre WhatsApp

Ve al menú de opciones

Entra en Almacenamiento y datos

Ve hacia la parte inferior y selecciona Calidad de carga de las fotos

¿Cómo mejorar la calidad desde iOS?

En este caso, solo cambia un elemento, pero es importante destacarlo:

Abre WhatsApp

Ve al menú de opciones en la parte inferior derecha

Entra en Almacenamiento y datos

Ve hacia la parte inferior y selecciona Calidad de carga de las fotos

Adicionalmente, es importante precisar que todo está relacionado con el uso de datos que hace el dispositivo a la hora de enviar una imagen, por lo que debes cambiar la opción de Automático por la más alta posible.