Descubre cómo se deben colocar las antenas WiFi del router para optimizar la señal

Es probable que tu router WiFi cuente con antenas, que deberías colocar en la posición correcta si no quieres que tu cobertura sufra por ello. Y aunque la mayoría de las antenas son omnidireccionales (propagan ondas en todas direcciones) eso no significa que no se pueda recurrir a algún truco para que tu celular o PC reciban una señal más óptima.

Y es que una de las dudas más frecuentes que surgen al momento de instalar un router radica en cómo se deben colocar las antenas. No es complicado, aunque hay algunos conceptos claves que se deben aprender antes de manipularlas. Si lo has estado haciendo mal, es casi seguro que notarás la mejoría en cuanto corrijas su posicionamiento.

¿Cómo se propaga la señal del WiFi?

Aunque la señal sea omnidireccional, eso no significa que se propague de la misma forma en todas las direcciones. Las ondas emitidas por el router tienen forma de disco: desde el punto en el que se emiten se expanden de forma perpendicular a la antena.

En la imagen que se aprecia a continuación se puede ver cómo se emite la señal:

Foto: Computer Hoy

¿Cómo colocar las antenas WiFi del router?

Ahora que ya se sabe qué dirección toman las ondas una vez que salen de la antena, solo queda calcular en qué posición deben recibir la señal los dispositivos.

Lo normal es posicionar el PC, la TV o la consola en el mismo plano en el que está el router, es decir, a la misma altura y si puede sin obstáculos interponiéndose entre ellos.

No obstante, en la mayoría de los casos la orientación correcta de la antena del router WiFi es vertical. De ese modo, no llega con más intensidad la señal al techo y el suelo, dos planos en los que seguramente no habrá ningún aparato conectado.

El escenario cambia si el router está en un lugar alto o poco accesible. Entonces, se debe orientar la antena en consecuencia para no desperdiciar señal en planos elevados o en los que no hay nada conectado.