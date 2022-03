YouTube: ¿cómo reproducir los videos que están bloqueados en tu país?

Aunque cada vez es menos frecuente, en algunas ocasiones puedes encontrarte con ciertos videos de YouTube que están bloqueados en tu país. Aunque la mayoría de personas piense que es imposible verlos, existen varias formas de que puedas reproducirlos desde tu computadora, tablet o teléfono inteligente. ¿Quieres saber cómo? Aquí te vamos a enseñar.

Según detalla PC World, un portal especializado en tecnología, la forma más fácil de esquivar el molesto filtro territorial de YouTube es empleando una conexión VPN (Virtual Private Network, por sus siglas en inglés). Esta herramienta es capaz de ‘disfrazar’ tu dirección IP y asignarte una nueva que pertenezca a un determinado país, el cual tú puedes elegir.

Por ejemplo, si vives en Perú y el video de YouTube que quieres ver solo está disponible en Japón, deberás usar ProtonVPN, TunnelBear, NordVPN, CyberGhost u otro VPN de tu preferencia para cambiar tu dirección IP. De esta manera, la plataforma pensará que estás conectandote desde ese país asiático.

Ten en cuenta que algunos VPN son de paga y otros gratis; antes de elegir uno, lo recomendable es ver qué ofrece. Por lo general, los que son de paga son los mejores, ya que tus datos, contraseñas, historial de navegación y descargas se mantienen en privado.

Otra alternativa para ver videos de YouTube bloqueados en tu país es utilizar un servidor proxy. Esta herramienta funciona de forma similar a la conexión VPN, ya que disfraza tu dirección IP y te hace pasar como persona de otro país. El problema es que es menos segura y no se encripta la navegación.

Finalmente, la última opción es descargar el video de YouTube utilizando aplicaciones o páginas web como Savefrom, Freemake, etc. Sin embargo, no olvides que algunas de estas herramientas pueden no bajar ciertos clips, debido a las restricciones territoriales.