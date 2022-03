iPhone SE 2022: revelan los colores y opciones de almacenamiento del teléfono

Apple realizará un evento el 8 de marzo de 2022 en el que se espera que presente un iPad Air actualizado y un nuevo iPhone SE, que se rumorea que llevará el nombre iPhone SE+ 5G . Se espera que el nuevo equipo económico tenga un precio inicial de 300 dólares e integre el chip A15 Bionic.

Sin embargo, el reconocido analista Ming-Chi Kuo acaba de revelar nuevos detalles. Apunta que vendrá en opciones de almacenamiento de 64 GB, 128 GB y 256 GB, así como en tres colores: blanco, negro y rojo.

Kuo también agrega que el iPhone SE 2022 entrará en producción en masa este mes y que se estima que Apple enviará entre 25 y 30 millones de unidades del teléfono inteligente en 2022.

Si bien el iPhone SE+ 5G vendrá con algunas mejoras con respecto a su predecesor, no habrá cambios importantes en el diseño, ya que se espera que mantenga el mismo diseño antiguo similar al iPhone 8 de 2017.

De otro lado, el analista John Donovan dice que el nuevo modelo podría comenzar en US$ 300. Eso es US$ 99 menos que el precio base del iPhone SE (2020). Sin embargo, otro analista Daniel Ives piensa que Apple mantendrá el precio base de US$ 399.