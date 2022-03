Bill Gates predice que esta tecnología reemplazará pronto a los celulares

Dentro del ámbito de la tecnología, hay ciertas personas que, debido a su experiencia y trayectoria internacional, se pueden dar el lujo de hablar y comentar cualquier tema relacionado a los nuevos productos que revolucionarán nuestro mundo. Uno de ellos es el empresario estadounidense Bill Gates, quien en los últimos días se ha puesto a vaticinar sobre el nuevo tipo de tecnología que reemplazaría a los celulares.

El reconocido filántropo sostiene que los tatuajes electrónicos, capaces de analizar y recopilar información del cuerpo humano, serán el nuevo dispositivo que se utilizará para poder dar el paso a la siguiente generación tecnológica. Dentro de sus principales argumentos, el gran beneficio sería que ya no tendríamos que portar un equipo en nuestras manos o bolsillos, con el riesgo de que este se malogre o pierda.

Es necesario mencionar que los proyectos en base a un futuro tatuaje electrónico aún se encuentran en fase de desarrollo, y, de lo poco que se sabe hasta el momento, será aplicado temporalmente sobre la piel de las personas con pequeños sensores y rastreadores, que envían y reciben información a través de una tinta especial que conduciría la electricidad.

Un detalle importante en relación a esta noticia es que el tatuaje electrónico viene siendo trabajado desde 2015 por Chaotic Moon Studios, una empresa dedicada al desarrollo de software y diseño tecnológico. Según la compañía, el objetivo de esta novedad sería medir y detectar los valores médicos de una persona con la ayuda de la biotecnología.

Sin embargo, el fundador de Microsoft sostiene que estos planes no deberían quedar ahí, sino que ve a este dispositivo futurista como el reemplazo ideal de lo que hoy conocemos para comunicarnos. Esta no es la primera vez que Gates se atreve a hacer predicciones, pues en medio del aumento de casos por COVID-19, explicó que esta no sería la última pandemia que atacará a la humanidad.