YouTube Music: nueva función permitirá ver en pantalla el video o solo la canción

Actualmente, Spotify es la reina de las plataformas para escuchar música en Internet, pues sus principales perseguidores en el top, como lo son Apple Music y YouTube Music, aún están lejanos a equipararse con la compañía fundada por Daniel Ek. Sin embargo, el sitio web de Google no habría agotado sus intentos por seguir aumentado su número de usuarios, ya que, tras varias pruebas, una nueva función que será aplicada como switcher entre lo visual y lo sonoro fue anunciada.

Según explica el portal internacional 9to5Google, el apartado musical de YouTube va a incorporar pronto a su interfaz un nuevo conmutador entre canción y video para que el usuario puede elegir si tan solo desea ver un videoclip relacionado a la pista musical, o si tan solo desea ver su playslit.

Esta característica ya se había visto en el Now Playing de la plataforma para dispositivos móviles Android e iOS, pero ahora también será incluida en su versión web de todo el mundo. Según se ha informado, habrían dos casos de uso principales para este conmutador; por un lado, se podrá alternar el video musical oficial y la versión del álbum de una canción, conservando su posición de reproducción a pesar del cambio.

Por otro lado, también se podrá deshabilitar el aspecto de video de una grabación en vivo, que solo usa la miniatura como arte de portada. Esto viene a ser útil para aquellos que solo quieren escuchar audio, pues gran parte de los usuarios antes recurrían a minimizar Now Playing a expensas de poder ver la cola Up Next. Cabe resaltar que el conmutador aparece atenuado cuando las canciones no están disponibles como videos.