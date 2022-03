WhatsApp: ¿cómo volver a mandar un mensaje sin que aparezca la palabra ‘reenviado’?

Desde hace algunos años, WhatsApp habilitó la etiqueta ‘reenviado’ para notificar al receptor del mensaje que el audio, foto o video que se manda le pertenece a otra persona. No obstante, esta opción ha generado ciertas discrepancias entre la comunidad, ya que muchos no están de acuerdo con esta famosa etiqueta; sin embargo, la app no ha dado su brazo a torcer.

Con esta pequeña notificación, la aplicación de mensajería instantánea cumple un objetivo en específico, que es el de identificar los mensajes spam, fake news y prevenir la viralización de los mensajes falsos. Por ello, aquí te traemos la solución, seas usuario de Android o iOS, con tan solo unos simples pasos con los que podrás evitar que esto aparezca en los archivos.

Paso a paso para evitar la etiqueta de reenviado

Este truco de WhatsApp es muy simple. Básicamente consiste en utilizar una vía alternativa. Si no podemos usar la función de reenviar, emplearemos otra similar: compartir. Solo debemos seguir estos pasos:

Abre WhatsApp desde tu teléfono y dirígete al chat en el que se encuentra el mensaje o archivo.

Mantén pulsado sobre el mensaje durante un segundo.

Se abrirá un menú de opciones en la parte superior de la pantalla, selecciona el ícono de los tres puntitos verticales.

Ahora elige la opción que dice compartir.

Selecciona WhatsApp y después el contacto al que quieres reenviarle el mensaje.

Pulsa sobre el ícono de enviar y listo. Tu mensaje se habrá reenviado, pero sin la etiqueta.

Sin embargo, para utilizar este pequeño truco en enlaces y mensajes de texto, el procedimiento será el siguiente:

Abre WhatsApp desde tu teléfono y dirígete al chat en el que se encuentra el mensaje o archivo.

Mantén pulsado sobre el mensaje durante un segundo.

Se abrirá un menú de opciones en la parte superior de la pantalla, selecciona el ícono de los tres puntitos verticales.

Ahora elige la opción que dice copiar .

Regresa al inicio de la aplicación.

Selecciona el contacto al que le quieres reenviar el mensaje y en su conversación pulsa un segundo sobre la barra para escribir mensajes.

Selecciona la opción pegar, pulsa en enviar y listo.

De esta forma podrás tener el control de tus mensajes reenviados y elegir cuáles quieres que tengan la etiqueta y cuáles no.