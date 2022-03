Descubre el motivo por el que Google desactiva tu cuenta si no la utilizas cada 3 meses

¿Te has preguntado qué sucede si no utilizas algún servicio por un tiempo? En Internet hay gente que piensa en todo y sí, la posibilidad de morir o enfermar, también está contemplada. En ese sentido, surge la incógnita de saber qué pasaría si no se usa un servicio como Google. Por ello, en esta nota te explicamos por qué Google desactiva tu cuenta si pasas más de tres meses inactivo.

Google tiene un protocolo que desactiva las cuentas de sus usuarios tras tres meses de inactividad. Si excedes los 90 días sin conectarte o utilizar uno de sus servicios, podrías encontrar problemas.

Sus servicios son muy extensos y probablemente no pasarás un día sin utilizarlos, pero es algo que debes considerar. Si tu cuenta de Google no tiene acceso o conexión de algún tipo, esta se desactivará.

Puede que no sea importante para tu cuenta principal, pero sí en caso de que tengas una cuenta secundaria en la que llevas tiempo sin entrar. Si no la tienes configurada en ningún dispositivo, Google no detectará que estás entrando, por lo decidirá suspenderla unilateralmente.

Ahora, el lado bueno es que luego de este tiempo Google no se deshace de tu cuenta permanentemente, simplemente la deja inoperativa. Es posible, si recuerdas los datos de acceso, entrar y volver a activarla. Pero todo eso depende de que lo configures en el administrador de cuentas inactivas.

Adicionalmente, Google tiene un apartado en el que se puede configurar qué tiempo debe pasar para que tu cuenta quede inactiva y qué hacer en esos casos. Puedes elegir que se elimine, que se le brinde acceso a otros usuarios o que permanezca tal y como está.