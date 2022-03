WhatsApp: ¿cómo saber si un amigo está utilizando WhatsApp Plus en su teléfono?

WhatsApp tiene varias versiones no oficiales que son llamadas ‘mods’. Uno de los más populares es WhatsApp Plus, una aplicación de mensajería instantánea que tiene un aspecto muy similar al software original, solo que posee algunas características adicionales que la han vuelto la favorita de miles de cibernautas.

Por ejemplo, los usuarios de WhatsApp Plus pueden descargar los estados de sus amigos, ver los mensajes que fueron eliminados, recibir una alerta cuando un contacto se conecta, entre otras funciones que los desarrolladores de la versión oficial todavía no han implementado. ¿Es peligroso utilizar esta app?

A primera vista, WhatsApp Plus, WhatsApp Delta, entre otros ‘mods’, parecen inofensivos; sin embargo, suponen un riesgo para el usuario. Debido a que no se encuentran en Play Store o App Store, sino en páginas de terceros, estas aplicaciones pueden estar infectadas con un malware que termine robando tus datos.

En el blog oficial de WhatsApp, los desarrolladores manifestaron estar en contra de WhatsApp Plus y otras apps modificadas, incluso piden a los usuarios que las desinstalen. En caso sigas usándolas, tu cuenta podría ser suspendida, primero de forma temporal y luego de manera permanente.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones de terceros, debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, escribió la compañía.

“Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra suspendida temporalmente, significa que estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida no empiezas a usar la versión original, podrías ser baneado permanentemente”, añaden.

¿Se puede saber si un amigo usa WhatsApp Plus?

Según detalla Fayerwayer, existen varias señalas que pueden revelarte si uno o más amigos se encuentran utilizando WhatsApp Plus. La primera son los emojis que no aparecen, ya que este ‘mod’ cuenta con emoticones que la versión oficial no tiene y, por consecuencia, no reconoce cuando los mandan en las conversaciones.

Otra señal clara es que nunca se mostrará la frase ‘en línea’ o ‘escribiendo’, a pesar de que esa persona está chateando contigo. Actualmente, los usuarios de la versión original de WhatsApp no pueden hacer eso, solo aquellos que utilizan mods no oficiales.