¿Qué aparatos electrónicos nunca debes poner al lado del router de Wi-Fi?

La virtualidad ha obligado a casi todos los usuarios del mundo a tener una buena conexión a internet en sus hogares y local de trabajo, debido a que la gran mayoría de las operaciones ahora se realizan a través de la web.

Uno de los equipos más importantes para asegurar la estabilidad con el Wi-Fi es el router, el cual, para que funcione correctamente, debe estar en una adecuada posición y permanecer alejado de ciertos aparatos electrónicos.

Con el fin de evitar posibles interferencias y sufrir un deterioro de nuestro componente, lo recomendable es separarlo de algunos dispositivos que pueden afectar a la señal, para liberarnos de la preocupación por una posible pérdida de velocidad. A continuación, conoce que electrodomésticos y aparatos que nunca debes poner cerca del router.

Microondas

Puede parecer una broma, pero hay personas que han tenido serios problemas al colocar este electrodoméstico cerca de su router. En principio, este aparato utiliza la banda de los 2,4 GHz, de la misma forma que los routers, lo cual generaría fuertes interferencias, e incluso llegaría a bloquear la señal.

Televisión

En este caso, tal vez muchos usuarios digan que su televisor ha estado cerca de su equipo y no han tenido ningún inconveniente, pero lo cierto es que no es para nada una buena idea, ya que podría afectar la calidad de la imagen, así como a la red Wi-Fi. Actualmente, es recomendable que los smart-TV tengan conexión inalámbrica para que no haya esa necesidad de conectarse directamente con el router.

Radiadores

Además de las refrigeradoras y las lavadoras, un aparato que afecta realmente por estar en contacto con agua o superficies húmedas es el radiador, pues las tuberías que posee han sido causantes de diversos problemas en los hogares. Básicamente, lo que el agua hace es provocar que la señal se debilite y que podamos tener problemas para conectarnos desde más lejos; es decir, mientras más humedad haya cerca, peor funcionará nuestro router.

Luces de Navidad y drones

Sobre todo en las épocas navideñas y fiestas por fin de año, es sugerible cambiar de posición el router en nuestro hogar, a una que no esté cerca de estas luces, ya que tienden a generar pequeños campos electromagnéticos que pueden llegar a causar interferencias o, peor aún, cortocircuitos por el calor entre ambos productos. Como dato adicional, y curioso, los drones no pueden estar cerca de los equipo de internet por la alta potencia de electricidad que poseen.