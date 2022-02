Chromebook: ¿qué es y por qué no es lo mismo que una laptop?

En la actualidad, el uso de una PC se ha convertido en algo muy útil y cómodo al momento de realizar actividades de trabajo, estudio y entretenimiento. Debido a que muchos usuarios requieren trasladarse de un lugar a otro, el uso de computadoras portátiles es algo muy importante al momento de escoger qué maquina comprar.

Las laptops siempre han sido una opción muy utilizada, debido a sus opciones y potencia, pero las chromebook también vienen acaparando el mercado por su versatilidad. Es por ello, que en esta nota te enseñaremos cuáles son las diferencias entre ambas y, según sus características, cuál te conviene adquirir.

Conoce cuáles son las diferencias entre Chromebook y laptop. Foto: xataka

¿Qué son las chromebook y cuáles son sus características?

Los chromebook son un tipo de equipo tecnológico diseñado para que puedas realizar tareas sencillas que necesitas hacer de manera más rápida. Cuando fueron lanzados por primera vez en 2011, una de sus principales características era su precio, ya que resultaban ser ordenadores muy baratos.

En sus inicios, solo incorporaban apps basadas en la nube y no aplicaciones nativas del sistema operador, pero con el paso del tiempo, las nuevas versiones han ido mejorando este aspecto.

A diferencia de una tablet basada en Android o una laptop con Windows, las chromebooks cuentan con su propio sistema operativo, denominado Chrome OS. Creado por Google, este sistema se centra en el público que requiere principalmente una buena experiencia de navegación por internet funcional y a bajo costo.

Su diseño es muy parecido al de Chrome, con explorador de archivos, barra de tareas y otros elementos comunes en todos los sistemas operativos.

¿Qué se puede hacer con él y qué no?

Desde hace poco, ya cuenta con Google Play para poder conseguir algunas apps que sean compatibles con Chromebook y Android, pero es importante señalar que el usuario no podrá encontrar apps que no sean compatibles con el sistema operativo. No obstante, podrán ejecutar versiones web de los programas desde el navegador, evitando tener que descargar el software.

¿Las chromebook funcionan sin conexión a internet?

Pese a que su función principal es justamente la navegación por internet, en el caso de que se pierda la conexión, aún se puede redactar y guardar correos y archivos, para luego enviarlos cuando vuelva el internet.

Chromebook táctil. Foto: Xataka Android

¿Cuál es el rendimiento de una chromebook?

Debido a su objetivo principal de navegación y apps sencillas, no requiere grandes componentes, por ello su costo es bastante menor a una laptop. Este punto es clave, ya que el usuario debe considerar que una chromebook no es potencia, es navegación fácil, batería durable y precio barato.

Diferencias entre un chromebook y una laptop

Lo resumiremos de la siguiente manera: