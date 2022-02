Smartphone: conoce los motivos por los que no deberías botar la caja de tu celular

Toma nota. ¿Sabías que la caja de tu celular contiene información de gran importancia? Esta incluye desde algunas características del smartphone, la guía de uso, el certificado de garantía y el modelo con el que cuentas. Por ese motivo, se recomienda pensar dos veces antes de botar el empaque.

Si recientemente adquiriste un teléfono nuevo, puede que lo primero que hagas por desconocimiento sea botar a la basura la caja donde vino el smartphone y sus complementos. Sin embargo, no es una buena idea, porque hay muchas razones por las que deberías conservarla.

Por ello, a continuación te detallamos una serie de motivos para que guardes el empaque de tu teléfono celular.

Razones para no botar el empaque

En la caja se almacenan todos los documentos , así como la guía de inicio y la garantía del dispositivo móvil en caso necesites cambiarlo por otro.

En caso mandes a arreglar el terminal , la empresa operadora o la marca donde lo hayas comprado te pedirá el empaque original para comprobar el IMEI .

Si deseas venderlo, podrás recibir una mejor oferta ofreciéndolo con todo y la caja en buen estado.

Adicionalmente, es recomendable guardar la caja en un lugar seguro, donde no quede expuesto a que presente hongos o le caiga algún líquido que borre las letras que se encuentran en la etiqueta del empaque. Caso contrario, no servirá de nada guardar el empaque, pues la caja no serviría.