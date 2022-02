Facebook, Instagram y WhatsApp: usuarios reportan problemas en las apps a nivel mundial

Esta mañana del jueves 24 de febrero, varios usuarios de todo el mundo vienen reportando problemas en las aplicaciones de Meta: Facebook, WhatsApp e Instagram. Según reportan los internautas no pueden acceder a las plataformas tanto en la versión móvil como en la web.

Según los reportes registrados por la página Downdetector, en Facebook el 67% de los usuarios indican que no pueden ingresar a la app desde su computadora (versión web), mientras que el 33% no lo puede hacer desde su teléfono.

Reportan problemas en Facebook. Foto: captura Downdetector

Aunque en menor medida tanto Instagram como WhatsApp también presentan fallas en su funcionamiento. En el caso de la red social, el 69% indica que la página de la plataforma no carga, mientras que el 29% no puede iniciar sesión y el 2% no puede acceder desde la aplicación. En la app de mensajería, los problemas están relacionados con el inicio de sesión, 91% desde la web y otro 9% en la versión móvil.

Reporte de fallas en Instagram. Foto: captura Downdetector

Reporte de fallas en WhatsApp. Foto: captura Downdetector

Asimismo, los gráficos de Downdtector indican que las plataformas de Meta; Facebook, WhatsApp e Instagram; también tuvieron problemas con su red durante la madrugada de este jueves.

No está claro cuál es el origen de la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp, pero no es la primera vez que las plataformas sufren problemas a lo largo de los últimos meses. Precisamente, en octubre de 2021, las apps de la compañía de Mark Zuckerberg sufrieron una fuerte caída a nivel mundial que dejó desconectados a millones de personas de todo el mundo durante más de 7 horas.