La molesta marca de agua que aparecería en Windows 11 por una insólita razón

Algunos requisitos de hardware para Windows 11, específicamente hablando de la presencia de un Módulo de plataforma segura (TPM) 2.0 y la compleja situación de la aplicación PC Health Check, fueron las debilidades que presentó Microsoft. Sin embargo, Microsoft ha advertido por mucho tiempo que no puede dar garantías acerca de los dispositivos que ejecutan Windows 11 en hardware no compatible reciban actualizaciones, y recomienda no forzar las instalaciones.

La marca de agua que aparecería en la parte inferior izquierda de la pantalla tiene un extraño motivo que justifica su aparición. Lo que se sabe es que Microsoft está experimentando con dos métodos para advertir a los usuarios que instalen un nuevo sistema operativo en un hardware incompatible.

En las últimas versiones probadas por Windows 11 apareció la nueva marca de agua en el escritorio junto a una advertencia en la pagina de inicio. Esto ocurre si en caso la compilación de prueba se ejecuta con un hardware incompatible. “No se cumplieron los requisitos del sistema”, indicaría la marca de agua en el escritorio.

¿Podría no llegar a la versión final?

Recientemente, el fabricante de software contó que se encontraba realizando nuevas incorporaciones a Windows 11 que podría no llegar a la versión final.

por ahora, la marca de agua tan solo es una prueba. Aún no hay certezas definitivas para la versión final de Windows 11, pero dado que Microsoft ha usado durante mucho tiempo la advertencia ‘Activar Windows’, no causaría sorpresas si molesta a los cibernautas que carecen del hardware compatible.