WhatsApp: ¿qué significa ‘yara’ y por qué es tan popular entre la generación más joven?

WhatsApp, la aplicación más popular en el mundo entero para mantenerse en contacto con nuestros seres cercanos como amigos y familiares, es también cuna de un sinnúmero de términos y jergas que, si bien algunas nacen en redes sociales, también se originan en la propia plataforma. Aun así, no debemos ignorar que la app ayuda también a extender algunas expresiones populares que han existido por mucho tiempo, pero que no todos conocen. Aquí te contaremos sobre una muy famosa que seguramente has escuchado: ‘Yara’.

Si es tu caso, es probable que hayas leído esta expresión más de lo que la has oído, sobre todo si en tu círculo social no suelen utilizarla. Esto es algo que puede haber provocado WhatsApp, donde muchos jóvenes suelen darle uso.

‘Yara’ es, al mismo tiempo, un modismo muy común entre algunos personajes populares entre las generaciones más jóvenes, como pueden ser los streamers de videojuegos o creadores de contenido en plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, etc.

¿Cuál es el origen de ‘Yara’?

‘Yara’ tiene un origen bastante incierto, pero en particular se trata de una expresión muy coloquial usada en la costa peruana. Según algunos portales como Peru Travel, es una jerga antigua que se ha popularizado recientemente en el público más joven.

Su significado más extendido indica que se trata de una expresión similar a ‘cuidado’, o a lanzar una advertencia. Por ejemplo, puede usarse de este modo: “Yara con soltar esa jarra que se te puede resbalar al lavarla”.

Además, es común encontrarla justo después de otro modismo bastante popular en Perú, como es la expresión ‘oe’, a veces también modificada como ‘oh’, para formar una única expresión mucho más figurativa. En este sentido, ‘oh, yara’ u ‘oh, yara, causa’ vendría a ser un llamado de advertencia bastante caluroso y coloquial entre amigos.

Sin embargo, ‘yara’ también puede encontrarse con más significados en otras oraciones. Por ejemplo, la expresión ‘te fuiste en yara’ (que también es de origen incierto) se usa para indicar que algo que se hizo resulta excesivo, exagerado, o incluso, que alguien ‘se pasó de la raya’. Por ejemplo: “Te fuiste en yara en tu exposición” (para indicar que se habló mucho).

El ‘yara’ moderno en WhatsApp

Entonces, ¿existe más de un significado de ‘Yara’? Lo cierto es que este término siempre ha sido usado en algunos círculos sociales, y su significado más común es el de ‘cuidado’, similar a otras jergas locales o regionales como ‘guarda’ y ‘suave’. Pese a esto, su popularidad en las redes sociales y en WhatsApp ha hecho que se acerque a una exclamación o interjección en diferentes contextos. Así, ‘oh, yara’ puede también ser similar a ‘wow’ o ‘asu’.