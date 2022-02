Smartphone: ¿para qué sirve el pequeño agujero que está ubicado en la parte superior de nuestro celular?

Una gran sorpresa se llevaron miles de personas en redes sociales tras enterarse de la existencia de un pequeño agujero en la parte inferior y superior de sus teléfonos Android. Si desde que te compraste tu smartphone no has revisado cada uno de los huecos y funciones que pueden tener, lo más probable es que este diminuto orificio haya pasado desapercibido. Incluso, muchos lo confunden con la bandeja para la tarjeta SIM/MicroSD, pero no es así. Además, no creerás que tiene una utilidad bastante interesante.

Los dispositivos con sistema Android fueron creados no solo de un altavoz, sino también con botones de volumen, encendido y apagado. Asimismo, poseen funciones como lector de huella, además de la ranura USB Tipo-C y ciertas marcas le integran el botón para llamar al Asistente de Google. Quizás estas funciones las conozcas, pero no para qué sirven los agujeros inferiores y superiores.

¿Para qué sirve el agujero inferior?

Según detalla Topes de Gama, portal especializado en tecnología, este secreto hueco tiene una gran importancia, ya que se trata del micrófono (generalmente omnidireccional) que viene en todos los equipos. En otras palabras, es un canal que transporta sonido desde el módulo del micrófono.

¿Para qué sirve el agujero superior?

Algunas terminales de Android han incorporado este hueco en la parte superior del celular, el cual tiene una función parecida al orificio que se encuentra en su contrario. Este también es un micrófono, pero la función que tiene es de reducir y cancelar el sonido del exterior y del entorno. De esta manera, las llamadas se vuelven más nítidas y se evitarán los ruidos de construcciones, congestión vehicular, entre otros.