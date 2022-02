¿Por qué Google casi nunca puede encontrar buenas imágenes PNG? El truco para conseguirlas

¿Por qué es tan difícil encontrar imágenes PNG en Google? Si alguna vez has realizado un proyecto, tarea o simplemente has querido editar un diseño con algún logo en particular, lo más probable es que hayas usado el motor de búsqueda para hallar una imagen en el conocido formato Portable Network Graphics (PNG). Estos archivos son muy útiles debido a que permiten transparencias, pero también se han convertido en uno de los más difíciles de conseguir.

Lo anterior es relativo, ya que encontrar una imagen en PNG no resulta imposible, pero sí una tarea que a veces puede tomarnos más tiempo del necesario, y la razón es muy particular. Tanto, que merece su explicación.

¿Por qué es tan difícil encontrar una imagen en PNG en Google?

Si te ha pasado que, al buscar una imagen con este formato, te has topado con un montón de imágenes que parecen serlo, pero que realmente son de cualquier otra clase, como JPEG, BMP o hasta GIF, entonces entiendes la gravedad del asunto.

Este ya es uno de los problemas clásicos de la productividad para el usuario de computadora, puesto que puede hacernos desperdiciar tiempo. ¿La razón? Pues muchas veces creemos que estas imágenes sí son PNG porque tienen el característico fondo que indica transparencia en la plataforma de Google, representado por una malla de cuadrados blancos y grises.

¿Por qué este puede ser un problema grave? Te lo explicamos con un ejemplo: Imagina que debes editar rápidamente una fotografía colocándole encima el logo (sin fondo) de una institución. Se trata de una tarea muy sencilla que cualquier usuario instruido podría hacer en menos de un minuto; sin embargo, puede suceder que te aparezcan resultados con este fondo y te haga creer que son PNG.

Finalmente, cuando copias y pegas una de estas imágenes ‘falsas’, lo que obtendrás será un logo con un fondo de malla blanca y gris que será muy difícil de eliminar. Lo mejor será seguir buscando hasta dar con una que sí sea PNG y con fondo transparente, pero ya habremos perdido algunos valiosos segundos.

No hay una razón específica por la que existen muchas de estas imágenes PNG con fondo, pero es probable que haya personas por ahí que les guste gastar bromas y publiquen estas imágenes con el objetivo de molestar a la gente. Incluso, hay quienes las guardan en ese mismo formato (PNG), pero con un fondo adherido.

¿La solución?

Muchas personas buscaron una forma de evitar este inconveniente por años. La solución clásica fue usar el comando de búsqueda de Google que filtraba los resultados para mostrarte solo uno en específico.

Para este caso, lo correcto sería colocar “filetype:png” justo antes de cualquier búsqueda, pero, lamentablemente, este método resulta ineficiente, puesto que, como ya expusimos, existen incluso imágenes con el formato PNG que están adheridas con un fondo engañoso.

Afortunadamente, Google dio con la solución hace unos años y lo hizo incluyendo un nuevo parámetro para las búsquedas de imágenes en en su motor. Si quieres encontrar íconos, logos y demás representaciones en formato PNG y con fondo, solo sigue estos pasos:

Ve a Google, ve a la pestaña imágenes y realiza tu búsqueda

Cuando veas los resultados, ubica las opciones colocadas justo debajo de la barra de búsqueda de Google

Pulsa sobre la última opción: Herramientas

Se mostrarán algunas opciones más, ubica el menú de Color

En el menú resultante, asegúrate de que la opción Color transparente esté activa

Listo, ahora solo verás resultados de imágenes con fondos transparentes y podrás estar seguro de copiarlos a tu software de edición sin temor a que sean un engaño.