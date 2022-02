Ingeniera crea inteligencia artificial capaz traducir el lenguaje de señas en tiempo real

La importancia de la inteligencia artificial en la vida de las personas cobra más importancia con el pasar de los días. En la actualidad, esta tecnología forma parte de un sinfín de aplicaciones que utilizamos diariamente, con el fin de solucionar problemas complejos y hasta ayudar a crear escenarios más inclusivos.

Según informa Computer Hoy, portal especializado en tecnología, Priyanjali Gupta, estudiante de ingeniería en el instituto de Tecnología Vellore de la India, utilizó la inteligencia artificial (AI por sus siglas en inglés) para lograr traducir el lenguaje de signos a inglés en tiempo real.

Para conseguirlo, ella tuvo que crear una base de datos desde cero y, además, sentarse delante de una cámara y expresarse por medio del lenguaje de señas para que el lente capte los movimientos de las manos, con el fin de registrar sus respectivos significados.

Si bien es cierto que la tecnología solo es capaz de traducir el lenguaje de signos a inglés por medio de fotogramas estáticos, el proyecto de la ingeniera supone un gran avance en el ámbito de la inclusividad y demuestra los beneficios que puede traer el uso de la AI.

Para conocer más a detalle sobre su trabajo, la ingeniera subió todo el procedimiento en su plataforma de GitHub que puedes visitar aquí. Tal como se aprecia en las demos, la AI puede traducir señas como: Hello, I love you, thank you, please, yes y no.

Priyanjali Gupta creó una base de datos desde cero para lograr esta hazaña. Foto: Priyanjali Gupta

Por otra parte, es importante mencionar que la propuesta de Priyanjali Gupta aún necesita de importantes mejoras como, por ejemplo, la necesidad de entrenar mucho más esta inteligencia artificial para que sea capaz de hacer videos con traducciones, lo cual tomará más tiempo.