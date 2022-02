¿Qué programas se utilizaban antes de Word para escribir documentos?

Ningún hardware destinado al mercado del consumo puede sobrevivir sin contar con las aplicaciones adecuadas, y esto lo sabían muy bien Bill Gates y sus colegas de Microsoft cuando, en los años 80, decidieron convertirse en quizá la primera compañía de software con éxito de la historia. Como consecuencia, ahora tenemos auténticos paradigmas, como Windows, Word y Excel, pero hubo una época en la que no fue así.

Ya en una ocasión te comentamos cómo Excel no tomó popularidad hasta bien entrados los años 90, pero ahora te hablaremos de un programa quizá más popular y que prácticamente no tuvo competidor directo hasta la llegada de las web apps como Google Docs. Te hablamos, por supuesto, de Microsoft Word.

Word se ha convertido en uno de los programas predilectos para el procesamiento de texto en computadoras. Tanto es así que la propia palabra ‘documento’ es mencionada comúnmente como ‘un word’, como si se tratasen de sinónimos.

No siempre fue este el caso y es válido aclarar que los procesadores de texto existieron mucho antes de que Word siquiera fuera diseñado. Aquí te haremos un recuento de los principales programas de este tipo que fueron populares antes.

A diferencia de las hojas de cálculo, con el procesamiento de texto sí hubo muchos intentos de productos comerciales antes de la llegada de la computadora personal a finales de los 70. Muchas empresas, entre ellas IBM, diseñaron computadoras y microcomputadoras que no tenían otra aplicación más que la creación de documentos.

WordStar

El primer procesador de textos en software fue Electric Pencil, lanzado en 1976, el cual fue rápidamente reemplazado por quizá la primera alternativa popular en términos comerciales: WordStar, de 1978, creado en 1978 para sistemas CP/M-80.

Electric Pencil, el primer procesador de texto en software de la historia. Foto: Difusión

WordStar es bastante similar a los procesadores de texto que venían con todo sistema operativo similar a BASIC en las PC's de los años 80, y que aún pueden verse en sistemas Linux hoy en día. Foto: Difusión

La plataforma original de WordStar resultó ser importante, puesto que ya en los años 80 el sistema que comenzó a popularizarse por doquier fue MS-DOS de Microsoft. Los desarrolladores de WordStar adaptaron una versión para ese sistema, pero como la base de la misma estaba basada en CP/M les fue difícil ir agregando novedades y, con el tiempo, se fue volviendo obsoleto.

WordPerfect

Esto desembocó en la popularidad de un nuevo procesador de textos llamado WordPerfect, el cual se alzó brevemente en popularidad antes de la llegada de un nuevo paradigma: las impresoras láser.

WordPerfect innovó con opciones como pie de página y tablas. Foto: Difusión

Impresoras láser y programas WYSIWYG

Alrededor de 1983, la industria de la PC estaba bien consolidada en el público empresarial, para el que bastaban simples aplicaciones de cálculo con terminales e interfaces bastante precarias (pantalla negra con texto en verde). Sin embargo, ya había mucho interés por extender la popularidad de la computadora al ámbito doméstico.

Steve Jobs fue uno de los principales evangelizadores de esa idea, y la emblemática Macintosh de 1984 era fruto de su filosofía. La interfaz gráfica de estas nuevas máquinas permitía la adopción de tipografías distintas, que podían estirarse sin perder calidad y así poder ser impresas con gran calidad gracias a las impresoras láser que empezaron a popularizarse por entonces.

Microsoft Word para Macintosh. Foto: Difusión

Pronto, la demanda del procesamiento de texto comenzó a exigir matices estéticas, y así nació la nueva industria de software WYSIWYG, un acrónimo en inglés que significa “obtienes lo que ves” (what you see is what you get).

Word y MacWrite fueron los primeros programas populares de tipo WYSIWYG. Foto: Difusión

Los primeros programas en popularizar este paradigma fueron MacWrite para la Macintosh (1983) y el ya conocido Microsoft Word, que salió un año después para la IBM PC en 1984. Con el tiempo, Apple fue perdiendo terreno en el mercado de computadoras personales, y con la hegemonía que Windows logró más adelante en los años 90 Word se convirtió en el procesador de textos más usado en el mundo.