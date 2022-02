Los mejores cargadores de batería portátiles para tu celular, tablet o laptop en 2022

Los dispositivos como audifonos inhalambricos, smartphones, tablets y laptops son muy utilizados en la actualidad, por temas de trabajo, estudios y entretenimiento. Por ello, los cargadores portátiles o powerbanks han tomado mayor relevancia en la rutina de muchas personas, pues mantenerse conectado en el 2022 requiere no solo de un buen internet, sino de lo básico, la energía eléctrica.

En ocasiones, muchos usuarios no se encuentran con la disponibilidad de enchufar sus aparatos electrónicos en cualquier lugar al que se desplacen, ya sea restaurantes, azoteas, campamentos, playas, carreteras, etc. En vista que han adoptado un estilo de vida con el uso de sus equipos móviles, te recomendaremos tres opciones para que puedas elegir la que mejor se acomode a tu rutina y entender las características más importantes para que no te arrepientas de la compra de cualquier cargador portátil.

Conoce las ventajas de los powerbanks para tus dispositivos móviles. Foto: sandberg

¿Cuáles son las caracteristicas que se deben considerar al momento de escoger un cargador portátil?

1) Capacidad: este es el indicativo de cuánto soporta como máximo el cargador portátil. Por ejemplo, un cargador de 15000 mAh ofrecerá el triple de duración que una de 5000mAh. Es por ello que es importante que sepas cuánta carga necesita tus dispositivos, para calcular las cargas que podrás tener.

Por ejemplo, digamos que al comprar un celular ves que entre las características dice que tiene una batería de 5000 mAh, es decir, un cargador portátil de 20 000 mAh podría cargarlo al 100% por lo menos tres veces, ya que en la transferencia de energía se pierde algo de la carga. Es bueno no confiarse con la carga de manera precisa para poder estar preparados.

2) Puertos y velocidad de la carga: es muy importante tener los puertos compatibles con tus equipos, ya que de nada sirve si son diferentes. A la par, la velocidad de carga debe soportar los equipos que quieres utilizar. Estos son los dos ejemplos que aclaran este punto:

- Si el cargador portátil solo tiene conexión USB tipo C y tus equipos son de USB 3.0, no podrás utilizarlo al menos que compres aparte un adaptador.

- Si utilizas una laptop que requiere cierto número de carga y tu cargador portátil no tiene ese grado, no podrá cargarlo mientras lo utilizas, tendrás que apagarlo y esperar a que cargue. Siempre se recomienda los powerbanks con carga rápida para tener una mejor experiencia de uso.

Conoce las características más importantes al momneto de considerar un cargador portátil. Foto: freshnrebel

3) Tamaño y peso: como su mismo nombre lo dice, este apartado es importante para saber si será fácil de llevar o no.

¿Cuáles son las mejores opciones en 2022?

1) Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20 000 MAh: ligero y transportable

Opción 1. Foto: Xiaomi Perú

Con puerto USB tipo C bidireccional que da y recibe carga de 45W.

Su capacidad es de 20 000 mAh, capaz de cargar celulares, tablets y laptops.

Su peso es de 440 gramos.

2) Samsung Power Bank Wireless Battery Pack 10 000 MAh: carga inalámbrica

Opción 2. Foto: mytrendyphone

Con puerto USB tipo C bidireccional que da y recibe carga de 15W.

Su capacidad es de 10 000 MAh, capaz de cargar celulares y tablets.

Capaz de realizar carga inalámbrica.

3) Yoobao H5 50 000 MAh: larga duración con carga rápida

Opción 3. Foto: My Place