Jetson ONE: el primer carro volador sale oficialmente a la venta

Como te comentamos hace unos meses, en Suecia se venía trabajando arduamente en el Jetson One, un nuevo vehículo volador eléctrico que tiene un diseño muy similar al de las naves vistas en las películas de Star Wars. Con su preventa lanzada en octubre de 2021, los usuarios esperaban que este año ya pueda accederse a él de manera regular, por lo que la empresa Jetson Aero ya oficializó su estreno oficial en el mercado esta segunda semana de febrero.

Al ser un producto con valor de gama alta, el precio del primer Jetson One disponible comercialmente no es accesible para todos. El vehículo ya se puede ordenar en todo el mundo y viene parcialmente ensamblado, lo que requiere que lo termines de construir en tu casa. Si bien ya no hay lotes, puesto que su stock de 250 unidades para este año se encuentra totalmente agotado, ya se puede reservar la orden para el 2023 con un previo depósito de 22.000 dólares.

Según información facilitada por la empresa tecnológica encargada, podría ser conducido por todos sin necesidad de una licencia especial, aunque su llegada a países fuera de Europa aún esta en debate y dependerá de la recepción que tenga en dicho continente. En el siguiente video puedes tener un mejor vistazo de este medio:

¿Cuáles son sus principales características?

El Jetson One tiene un costo base de 92.000 dólares y ofrece una velocidad máxima de 102 kilómetros por hora. Además, la aeronave de cuatro brazos pesa 90 kilos y tiene una potencia general de 88 kilovatios. No obstante, como se mencionó previamente, estos coches son de uso para diversión, por lo que sus baterías tienen un tiempo límite que se aproxima a los 20 minutos de vuelo.