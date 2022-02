¿Es seguro usar un cargador no original? Lo que debes saber antes de comprar uno

No eres el único, ni probablemente el último, que se lo pregunta. Desde que los teléfonos móviles irrumpieron en el mercado, una de las mayores incógnitas respecto a ellos es si podemos o no usar cargadores ‘pirata’ o no originales. Responder esta duda es más complejo de lo que se piensa, ya que, con el tiempo, la propia tecnología detrás de estos aparatos ha ido cambiando. Aun así, existe mucho que debemos aclarar para el consumidor común.

¿Es seguro cargar mi celular con un cargador no original? Lo primero que debes saber es que este es un tema ambiguo, y que todavía hay mucho debate entre algunos círculos de expertos, quienes incluso llegan a contradecir lo que los propios fabricantes señalan. Además, también existen muchos mitos en torno a las desventajas a las que nos exponen los cargadores, fuera de la marca.

Lo cierto es que cada fabricante y modelo puede tener sus diferencias. Por ejemplo, en el caso de los iPhone, encontrar un cargador de terceros confiable resulta mucho más difícil debido a la tecnología que Apple implementa en sus equipos. Otras marcas pueden tener menor o similar complejidad, lo que hará más o menos provechoso recurrir a alternativas third-party. Esto, por supuesto, puede ser más confuso aun en teléfonos Android.

¿Qué debo tener en cuenta para comprar un cargador no original?

Si tú, como usuario común, decides adquirir un cargador ajeno a la marca de tu teléfono, lo mejor que puedes hacer es seguir las características adecuadas que necesita tu equipo. Esto quiere decir, que compres un cargador casi idéntico en especificaciones al que el fabricante provee con tu smartphone.

Para ello, debes estar atento a tres aspectos fundamentales que todo adaptador de corriente presenta entre sus características. Estos son principalmente detalles en los parámetros de salida: el voltaje de salida, el amperaje y la polaridad.

Voltios, amperios y polaridad

Sin entrar demasiado en detalles técnicos, lo que debes saber es que actualmente casi todos los teléfonos móviles (así como otros dispositivos smart) se cargan con cargadores de 5 V y están diseñados para ello. La diferencia entre un equipo y otro radica principalmente en el amperaje, que no es nada menos que la intensidad de corriente que pasa por la sección del conductor durante un periodo de tiempo.

Con el amperaje hay que ser muy meticulosos a la hora de saber cuál necesita nuestro teléfono. Esta información suele indicarse en el manual del producto, donde puede que observes un código similar a 2.0 A (justo al lado del voltaje de salida, también llamado OUTPUT). Lo más recomendable es usar un cargador con las características casi exactas a las que se describen en el manual del teléfono.

Información típica que presenta un cargador (original o no). La energía que se suministra al teléfono está descrita en la sección de 'salida' o 'output'. Foto: All-Spares

¿Qué ocurre si uso un cargador con amperaje diferente? Pues nada. En muchos casos, si los amperios que suministra un cargador superan al que necesita un celular (por ejemplo, uno de 1.35 A), lo único que ocurrirá es que el equipo consumirá un máximo de 1.35 A de energía del adaptador, esto debido a que la mayoría de smartphones ya cuentan con un circuito de control que no les permite consumir más de lo necesario.

En el caso contrario, si usas un cargador de menor amperaje al necesario (por ejemplo, uno de 0.5 A para un teléfono que necesita 1.35 A) lo único que ocurrirá es que tu teléfono cargará a una velocidad menor que la habitual, pero no ocurrirá daño alguno.

Respecto a la polaridad, esta no suele variar mucho entre dispositivos celulares, pero se detallan en forma de unos pequeños símbolos de líneas y círculos con símbolos positivos (+) y negativos (-). La polaridad es importante y debes asegurarte de que el pequeño dibujo que indica esta característica sea exacto al que tu teléfono necesita.