Diseñan teclado con teclas llenas de aire que evitan dolores en los dedos al escribir

Las personas que pasan muchas horas escribiendo frente a una computadora suelen terminar con los dedos y las muñecas adoloridas. Para solucionar este problema, una empresa de diseño acaba de presentar Air Type, un arte conceptual que muestra un curioso teclado con teclas llenas de aire.

The Running Guy, como se llama esta compañía con sede en Londres y Moscú, utilizó sus redes sociales para mostrar varias imágenes hechas a computadora de este teclado que, en lugar de las teclas de plástico, posee unas rellenas de aire que evitan que los dedos sufran al pulsarlas constantemente.

Según detalla Computer Hoy, un portal especializado en tecnología, el funcionamiento de Air Type es similar al de un teclado mecánico, lo único que cambia es el material de fabricación de las teclas, las cuáles se posan sobre una base que tiene los componentes convencionales.

De acuerdo a los desarrolladores, que esperan una compañía se anime a financiar su proyecto, uno de los principales problemas de las teclas rellenas de aire es que tenderán a deformarse por el exceso de uso; sin embargo, tienen una idea para evitar que eso suceda.

En caso una tecla se llegue a romper o desinflar, el usuario no tendrá la necesidad de comprar otro Air Type, ya que al igual que los teclados mecánicos, puedes retirar el botón dañado y reemplazarlo con uno nuevo.

En su cuenta de Instagram, The Running Guy no solo ha mostrado su arte conceptual de este singular teclado, también ha diseñado otros productos similares como fundas de teléfonos, gamepads inflables para consolas, etc.