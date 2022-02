Descubre las mejores aplicaciones para contratar freelancers desde un dispositivo móvil

Contratar a profesionales desde el smartphone es posible gracias a algunas aplicaciones. Son herramientas ideales para quienes buscan a alguien que les solucione algún tipo de trabajo. Desde diseñadores a creadores de contenido, estas plataformas ofrecen perfiles de freelancers con los que se pueden trabajar.

De igual manera, si eres un profesional freelance que busca oportunidades y desea ser contratado, necesitarás tener un currículum actualizado. Puedes hacerlo desde tu propio móvil gracias a estas aplicaciones que te recomendamos. Así aumentarás las posibilidades de que los usuarios se fijen en ti y conozcan todo lo que ofreces.

Apps que sirven para encontrar profesionales

Las principales herramientas son Freelancer, Fiverr y Workana. Estas cuentan con características que las hacen únicas y no son incompatibles entre ellas, por lo que puedes crearte un perfil en todas. Brindan la ventaja de ser bien traducidas al castellano y puedes crearte un perfil sin tener que pagar.

Para los empleadores es una gran herramienta, porque encuentras perfiles de todo tipo. Solo publicas el anuncio, la descripción del mismo y lo ubicas en alguna categoría. De ese modo recibirás las ofertas correspondientes ajustadas al precio que has indicado y te comunicarás por chat con los candidatos.

Una vez que pactas un trabajo en concreto, pagarás la comisión correspondiente a la plataforma, para posteriormente liberar el pago del dinero una vez que el encargo haya sido completado.

Es una manera segura de contratar a todo tipo de freelancers. Si el trabajo no se entrega según las especificaciones, la persona a la que has contratado no cobrará hasta que haya quedado como desees. En este sentido, permiten un feedback y valoraciones que posibilitan conocer cómo son los empleados y los empleadores.

El único inconveniente es que sí o sí vas a tener que pagar la comisión correspondiente a la hora de otorgar un trabajo, que generalmente suele ser de hasta un 20 % del total.

Muchas personas utilizan el sistema de comunicación interno para acordar trabajar fuera de plataforma. No es recomendable, ya que estas aplicaciones detectan si se manda un correo electrónico a un número de teléfono a través del chat y pueden banearte de la aplicación. Como además se verifica la identidad con el DNI, no sirve de nada que emplees otro correo electrónico.

Además, cuando te acoges al sistema de estas tres plataformas, quedas cubierto ante cualquier tipo de incidencia que puedan surgir. Si se abre un conflicto, estarás bajo la supervisión de la aplicación, que será la que determine quién tiene la razón.