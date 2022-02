Meta desmiente que Mark Zuckerberg vaya a cerrar Facebook e Instagram en Europa

Meta, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, acaba de emitir un comunicado en el que niega que tenga intenciones de cerrar sus principales servicios en Europa, ente ellos Facebook e Instagram. Esto, debido a unas políticas de privacidad de la Unión Europea (UE) que impiden al gigante tecnológico transferir los datos de los usuarios a Estados Unidos.

“No tenemos absolutamente ningún deseo de retirarnos de Europa; por supuesto que no. Pero la simple realidad es que Meta, como muchas empresas, organizaciones y servicios, depende de las transferencias de datos entre la UE y los EE. UU. para operar nuestros servicios globales”, afirmó Markus Reinisch, vicepresidente de políticas públicas de Meta en Europa.

“No estamos solos. Al menos otras 70 empresas en una amplia gama de industrias, también han planteado los riesgos relacionados con las transferencias de datos en sus declaraciones de ganancias. Las transferencias internacionales de datos sustentan la economía global y respaldan muchos de los servicios que son fundamentales para nuestra vida diaria”, añade.

¿Cómo empezó todo?

Según detalla Xataka, un portal especializado en tecnología, la firma de Mark Zuckerberg presentó un documento ante la Securities and Exchange Commission (SEC) en el que habla sobre el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE que les impide enviar, procesar o usar los datos de los usuarios europeos en Estados Unidos.

De acuerdo a la publicación, en el informe Meta explicó que estas operaciones (la transferencia de datos) juegan un papel importante para su modelo de negocio y que estas restricciones les afectan mucho, sobre todo en publicidad, incluso dejaron entrever que considerarían cerrar sus principales productos y servicios en la Unión Europea.

“Si no podemos transferir datos entre los países y regiones en los que operamos o si se nos restringe la posibilidad de compartir los datos entre nuestros productos y servicios, esto podría afectar a nuestra capacidad para prestar nuestros servicios, a la forma en que los prestamos o a nuestra capacidad para orientar los anuncios, lo que podría afectar negativamente a nuestros resultados financieros”, señalaron.

“Si no se adopta un nuevo marco de transferencia transatlántica de datos y no podemos seguir recurriendo a los CCE o a otros medios alternativos de transferencia de datos de Europa a Estados Unidos, es probable que no podamos ofrecer varios de nuestros productos y servicios más importantes, como Facebook e Instagram, en Europa, lo que afectaría de forma negativa a nuestro negocio, situación financiera y resultados de las operacione”, se lee en el informe.